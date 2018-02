Prodways Group : Nouveaux succès en Suisse de la ProMaker L5000 D de Prodways Technologies pour les applications médicales

A quelques jours du salon Lab Day de Chicago, salon dentaire de référence sur lequel Prodways Technologies exposera stand B-61, Fischler Dental AG, l'un des laboratoires dentaires suisse de premier plan, renouvelle sa confiance en Prodways Technologies avec l'achat d'une seconde imprimante 3D MOVINGLight® ProMaker L5000 D afin d'augmenter ses capacités de production de modèles dentaires tout en maintenant la qualité et la précision qui font sa renommée.

Selon les derniers rapports sur le secteur dentaire[1], le taux de croissance annuel moyen du marché des scanners intra-oraux devrait atteindre 10,4% en valeur entre 2016 et 2020. Ce marché, estimé à 189,1 millions de dollars en 2015, devrait, selon les prévisions, croître pour atteindre 310,4 millions de dollars d'ici à 2020, accélérant la demande de flux numérique dans le domaine dentaire. En raison de l'utilisation croissante des scanners intra-oraux en Suisse, Fischler Dental AG a connu ces dernières années une explosion de la demande pour ses modèles dentaires. Fischler Dental AG a, par conséquent, été l'un des premiers laboratoires dentaires Suisse à investir dans des imprimantes 3D industrielles pour faire face à cette demande grandissante, augmenter ses capacités de production et baisser ses coûts de production unitaires.

Fischler Dental AG a eu l'occasion de tester de nombreuses imprimantes 3D, notamment la technologie exclusive MOVINGLight® de Prodways, et a développé une réelle maîtrise de la production de modèles dentaires et de ces processus de grande qualité. C'est pourquoi, après avoir étudié les imprimantes 3D dentaires les plus récentes, Fischler Dental AG a choisi de renouveler sa confiance en Prodways Technologies avec l'achat de sa seconde imprimante 3D MOVINGLight® ProMaker L5000 D.

Selon M. Titus Fischler, Président Directeur-général de Fischler Dental AG : “J'ai passé beaucoup de temps à tester de nombreuses imprimantes 3D dentaires ces dernières années; les imprimantes 3D MOVINGLight® de Prodways sont les seules capables de garantir une répétabilité et une productivité industrielle aux laboratoires dentaires. Grâce à leur technologie très fiable, nous pouvons répondre à nos clients dans des délais très courts, tout en leur garantissant une précision et une qualité constante pour leur travail de restauration. De plus, et contrairement à d'autres fabricants d'imprimantes 3D dentaires, nous bénéficions avec Prodways d'un très haut niveau de service client sur la totalité de notre processus. Les ingénieurs Prodways travaillent en étroite collaboration avec nos équipes pour proposer les solutions les plus efficaces et fiables pour la production de nos modèles dentaires. Grâce à ce travail collaboratif pour optimiser nos coûts et nos délais d'exécution, nous gagnons des parts de marché chaque jour.”

Fischler Dental AG a également pu profiter de l'expertise de Prodways Materials dans le développement de résines d'impression 3D pour le secteur dentaire : grâce à l'analyse des besoins de Fischler Dental AG qui souhaitait une matière facile à travailler, ils se sont vu proposer la résine PLASTCure Model 320 qui combine haute précision et excellente résolution pour les applications et le travail avec des modèles dentaires imprimés en 3D.

Cette nouvelle collaboration avec Fischler Dental AG confirme l'expertise de Prodways Group dans le domaine dentaire. Elle marque une nouvelle étape vers une position d'acteur majeur du marché très spécialisé de l'impression 3D pour le dentaire.

Prochain rendez-vous financier

Publication du chiffre d'affaires 2017 le 23 février 2018 avant bourse

A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (logiciels, imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 25,2 M€, dont 58% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Suivez-nous et vivez en direct les dernières actualités de Prodways Group sur Twitter!

@Prodways

CONTACTS PRESSE

Prodways – Cindy Mannevy

Responsable communication

Tél : +33 (0)1 30 22 93 84/



Actus Finance – Jean-Michel Marmillon

Relations Presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/

– Cindy MannevyResponsable communicationTél : +33 (0)1 30 22 93 84/ c.mannevy@prodways.com – Jean-Michel MarmillonRelations Presse financièreTél : +33 (0)1 53 67 36 73/ jmmarmillon@actus.fr

CONTACTS INVESTISSEURS

Prodways Group – Raphaël Gorgé

Président – Directeur général

Tél : +33 (0)1 44 77 94 80

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations Investisseurs

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72/apetureaux@actus.fr

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Base disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-bourse.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.

[1] Source : Global Dental 3D scanners Market Assessment & Forecast: 2016-2020

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52021-cp_nouveaux_succes_en_suisse_de_prodways_technologies.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews