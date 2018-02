Prodways Group : Premiers succès de Prodways Group dans son partenariat avec Dassault Systèmes

Prodways Group s'est vu remettre plusieurs récompenses lors de l'évènement mondial Dassault Systèmes SolidWorks World 2018. Cette convention a réuni près de 6 000 participants, acteurs de l'industrie 4.0, à Los Angeles du 6 au 8 février 2018. Cette reconnaissance vient couronner les premiers mois de l'intégration d'AvenAo acquise par Prodways Group en novembre 2017. C'est plus de 100 nouveaux clients industriels qui ont rejoint le portefeuille clients de Prodways Group en seulement 3 mois.

Prodways Group une stratégie « Solutions » pour l'impression 3D

Le marché de l'impression 3D et plus généralement de l'industrie X.0 est en forte évolution. La majorité des clients ont besoin d'être guidés pour transformer leurs procédés internes. Le conseil, l'accompagnement et l'intégration, sur l'ensemble de leur processus d'innovation et de production, sont des points essentiels pour se transformer. Sébastien Vercruysse, Directeur du Business Development de Prodways Group explique : « Grace à la digitalisation, nous sommes à l'aube d'une profonde mutation industrielle. Les sociétés les plus agiles à se transformer sortiront gagnantes. La mission de Prodways Group est d'accompagner ses clients dans ces changements humains et technologiques, grâce à l'impression 3D, et ce, dès la phase d'innovation produit ».

AvenAo s'est vu remettre plusieurs récompenses pour son succès depuis l'intégration au groupe Prodways. Parmi ces distinctions, le prix « Dassault Systèmes SolidWorks Club 90 » récompense les meilleurs partenaires mondiaux pour leur suivi client (taux de renouvellement de contrats supérieur à 90%): un axe stratégique pour AvenAo, dont près de 50% des revenus sont récurrents.

AvenAo, intégrée au sein de Prodways Group depuis le mois de novembre 2017, a rejoint la division Systems du Groupe. Partenaire depuis 15 ans de Dassault Systèmes et intégrateur du logiciel de CAO SolidWorks, AvenAo accompagne plus de 3 000 clients industriels.

En complément des synergies avec les autres activités du Groupe (imprimantes 3D, conseils, matériaux, pièces à la demande), le dynamisme des marchés du PLM (Product Life Cycle Management) et du logiciel 3D doivent permettre à la société d'amplifier sa croissance organique. « Les innovations dans les logiciels 3D sont permanentes. Dassault Systèmes permet, chaque année, aux industriels de davantage digitaliser leur conception et leur production. Les derniers développements en logiciels destinés à l'impression 3D (optimisation topologique), présentés cette année à SolidWorks World, vont par exemple permettre à nos clients de concevoir en 3D des pièces spécifiquement optimisées pour être imprimées sur nos machines.» explique Laurent Costa, Directeur Général d'AvenAo.

Prodways Group, une offre globale unique pour l'impression 3D

Dans cette stratégie d'offre globale, la filiale Initial à Annecy, un des plus importants services bureaux en Europe avec plus de 35 machines industrielles, servira très prochainement de vitrine technologique « Usine du Futur ». Solutions Dassault Systèmes, imprimantes 3D industrielles, matériaux spécifiques, formations aux technologies 3D permettront aux industriels d'accélérer leur développement en s'appuyant sur l'expérience industrielle de l'ensemble du Groupe.

Enfin, Dassault Systèmes vient d'annoncer le lancement de sa « MarketPlace » industrielle mondiale (voir le communiqué de presse), dont Initial est l'un des tous premiers partenaires référencés. Ce déploiement devrait permettre à Initial d'accélérer sa croissance en accédant à de nouveaux clients, via cette plateforme digitale.

Prochain rendez-vous financier

Publication du chiffre d'affaires 2017 le 23 février 2018 avant bourse

A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2016 un chiffre d'affaires de 25,2 M€, dont 58% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.

PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Plus d'informations sur le logiciel de CAO SolidWorks : www.Logiciel-cao.com

Plus d'informations sur AvenAo : www.AvenAo.com

CONTACTS PRESSE

Prodways – Cindy Mannevy

Responsable communication

Tél : +33 (0)1 30 22 93 84/



Actus Finance – Jean-Michel Marmillon

Relations Presse financière

Tél : +33 (0)1 53 67 36 73/

CONTACTS INVESTISSEURS

Prodways Group – Raphaël Gorgé

Président – Directeur général

Tél : +33 (0)1 44 77 94 80

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations Investisseurs

Tél : +33 (0)1 53 67 36 72/apetureaux@actus.fr

