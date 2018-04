Prodways Group : Prodways Group : forte croissance et nette amélioration des résultats en 2017

Poursuite de la forte dynamique de croissance du chiffre d'affaires sur l'exercice 2017 (+38%)

Redressement de la rentabilité et objectif d'équilibre d'EBITDA atteint sur le dernier trimestre

Perspectives 2018 solides : chiffre d'affaires attendu supérieur à 50 millions d'euros

Prodways Group (Euronext Paris : PWG) publie aujourd'hui ses résultats de l'exercice 2017.





Les comptes 2017 ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 28 mars 2018. Les procédures d'audit par les commissaires aux comptes sont effectuées ; le rapport d'audit relatif à la certification est en cours d'émission.

Pour l'exercice 2017, Prodways Group affiche un chiffre d'affaires de 34,8 millions d'euros, contre 25,2 millions d'euros en 2016 soit une progression de 38,1%. Cette forte progression des ventes reflète une croissance bien équilibrée entre les deux divisions du Groupe, renforcée par la contribution des nouvelles acquisitions réalisées aux troisième et quatrième trimestres.

L'EBITDA du Groupe se redresse nettement sur l'exercice, il s'élève à -1,2 million d'euros contre -4,9 millions d'euros en 2016. Au terme de l'exercice 2017, Prodways Group confirme avoir atteint l'objectif d'équilibre d'EBITDA sur le quatrième trimestre (2). Cette performance historique depuis la création de Prodways Group est réalisée sur un trimestre à l'activité traditionnellement soutenue mais conforte la tendance de redressement des résultats observée depuis le premier semestre 2016.

Le résultat opérationnel courant s'améliore dans les mêmes proportions que l'EBITDA et ressort à -5,5 millions d'euros, contre -8,1 millions d'euros en 2016. Les éléments non courants du résultat opérationnel sont en légère hausse à -1,1 million d'euros contre -0,8 million d'euros en 2016, du fait de coûts d'acquisitions pour 0,2 million d'euros et de provisions pour pertes de valeur d'actifs immobilisés plus élevées pour un montant de 0,3 million d'euros.

Du fait d'un effet impôt temporairement défavorable (-1,2 million d'euros, contre 0,5 million d'euros en 2016) le résultat net affiche une perte de 7,7 millions d'euros, contre -8,3 millions d'euros l'exercice précédent.

Avant impôt et variation du besoin en fonds de roulement, les activités opérationnelles ont consommé 1,6 million d'euros de trésorerie, un niveau très inférieur à 2016 (5,8 millions d'euros).





Performance par pôle



(En millions d'euros) Chiffre d'affaires EBITDA 2017 2016 Variation 2017 2016 Variation Systems 17,4 13,1 32,8% (1,6) (5,4) n/a Products 17,8 12,2 46,7% 0,8 1,4 (39,6)% Structure & éliminations (0,4) 0,0 n/a (0,5) (0,9) n/a Groupe 34,8 25,2 38,1% (1,2) (4,9) n/a



La division Systems - comprenant les logiciels, les imprimantes 3D et les matières associées - a réalisé un chiffre d'affaires de 17,4 millions d'euros en 2017, une hausse de 32,8% par rapport à 2016 reflétant les bonnes performances des activités logiciels et matières.

L'EBITDA enregistre une perte de 1,6 million d'euros, contre une perte de 5,4 millions d'euros en 2016. L'amélioration de la rentabilité est portée par la réduction des pertes sur l'activité machines malgré la poursuite des dépenses liées au développement de l'entreprise, ainsi qu'à la contribution positive des matières à mesure que le parc installé de machines augmente et des logiciels sur la fin de l'exercice.

La division Products - comprenant la conception de pièces à la demande et les applications médicales - a réalisé un chiffre d'affaires de 17,8 millions d'euros en 2017 en croissance de 46,7% par rapport à 2016.

L'EBITDA de la division s'élève à 0,8 million d'euros, en recul par rapport à 2016 compte tenu de la poursuite des dépenses de développement de la société PODO 3D et de transformation de la société CRISTAL.

Une structure financière renforcée par l'introduction en bourse

Au 31 décembre 2017, la trésorerie nette s'élève à 36,7 millions d'euros contre une dette nette de 7,6 millions d'euros au 31 décembre 2016.

La situation financière du Groupe a été renforcée à l'occasion de son introduction en bourse sur Euronext Paris en mai 2017. Le montant total de la levée de fonds nette s'élève à 62,5 millions d'euros (après frais d'émission), en tenant compte des obligations remboursables en actions souscrites en amont de l'opération.

Durant l'exercice, le Groupe a maintenu un niveau élevé d'investissements de 4,8 millions d'euros. L'impact des acquisitions sur la trésorerie s'élève à -8,5 millions d'euros. Le Groupe s'est désendetté (-10,2 millions d'euros) et dispose d'une ligne de crédit confirmée de 10 millions d'euros non tirée.

Afin de réserver toutes ses capacités de financement aux investissements et à la croissance, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires de ne pas distribuer de dividende au titre de 2017.





Enjeux et perspectives 2018

Dans la division Systems, le Groupe continuera le développement et la fiabilisation de ses différentes gammes de machines. Le niveau de R&D restera soutenu, reflétant notamment le développement de la technologie Rapid Additive Forging qui connait son premier succès avec l'installation de la première machine industrielle chez NEXTEAM GROUP à Toulouse (communiqué du 19 mars 2018). La rapidité d'adoption des technologies d'impression 3D développées par Prodways par les clients industriels aura une influence majeure sur le niveau d'activité de ventes de machines, pour l'exercice en cours et ceux à venir. La stratégie intégrée de Prodways permet de bénéficier de l'impact croissant de la récurrence des ventes de matières et services à mesure que le parc installé augmente. L'activité de distribution et d'intégration de logiciels de conception 3D devrait connaitre une croissance à deux chiffres.

Dans la division Products, la montée en puissance des applications médicales (podologie, audiologie et dentaire) devrait permettre de mieux couvrir les coûts de structure importants nécessaires au lancement et au développement de ces activités. La fabrication de pièces à la demande imprimées en 3D devrait poursuivre sa dynamique de croissance soutenue et bénéficier progressivement d'investissements en nouvelles machines en 2018 près de trois fois supérieurs à la moyenne des années précédentes. Grâce à ces capacités de production supplémentaires, Prodways Group entend assurer à de futurs clients sa capacité à faire face à des productions de série plus importantes.

Avec la consolidation en année pleine des acquisitions réalisées au second semestre 2017 et la croissance interne de ses activités, Prodways Group a pour ambition de dépasser 50 millions de chiffre d'affaires en 2018, soit une croissance supérieure à 43%. De nouvelles acquisitions pourraient venir amplifier cette dynamique de croissance. Prodways Group étudie des opérations qui concernent les deux pôles et dispose des moyens financiers nécessaires à ses ambitions.

Un des enjeux majeurs de l'année dans la division Systems portera sur le bon arbitrage entre un niveau important d'innovation et de R&D et une poursuite du redressement de la rentabilité. L'EBITDA devrait s'améliorer en valeur absolue au sein des deux divisions du Groupe.





(1) Résultat opérationnel courant avant dotations nettes aux amortissements et provisions et avant charges liées à l'attribution gratuite d'actions

(2) La répartition du résultat entre le troisième et le quatrième trimestre n'a pas fait l'objet de diligences spécifiques de la part des Commissaires aux comptes.





Prochain rendez-vous

Publication du chiffre d'affaires du premier trimestre 2018 le vendredi 27 avril 2018 avant bourse.

A propos de PRODWAYS GROUP

PRODWAYS GROUP (Euronext Paris : PWG) est spécialiste de l'impression 3D industrielle et professionnelle avec un positionnement unique d'acteur européen intégré. Le groupe s'est développé sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'impression 3D (imprimantes, matières, logiciels, pièces & services) avec une solution industrielle à forte valeur ajoutée technologique. PRODWAYS GROUP propose une large gamme de systèmes d'impression 3D et de matériaux premium composites, hybrides ou poudres (division SYSTEMS). La société fabrique et commercialise également des pièces à la demande, des prototypes et des petites séries imprimées en 3D, en plastique et en métal (division PRODUCTS). Le groupe adresse un nombre important de secteurs, à l'image de l'aéronautique et la santé.

La société a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 34,8M€, dont environ 40% à l'international. S'appuyant sur une technologie de rupture propriétaire, MOVINGLight®, PRODWAYS GROUP dispose aujourd'hui d'une visibilité mondiale dans le secteur de l'impression 3D industrielle et auprès de clients de premier rang.





PRODWAYS GROUP est une société du Groupe Gorgé.

Plus d'informations sur www.prodways-group.com

Avertissement

Les communiqués de Prodways Group peuvent contenir des déclarations prospectives faisant état d'objectifs. Ces déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de Prodways Group. Leur matérialisation dépend cependant de risques, connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui pourraient entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Les risques et éléments aléatoires qui pourraient affecter la capacité du groupe à atteindre ses objectifs sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Base disponible sur le site internet de Prodways Group (www.prodways-group.com). Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur la réalisation de nos objectifs.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions de Prodways Group ou de ses filiales dans un quelconque pays.