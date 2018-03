Prodways : partenariat avec Nexteam Group

19/03/2018 | 10:10

Prodways a annoncé ce lundi un partenariat avec Nexteam Group. Celui-ci, signé en marge de la convention APS Meetings qui se tiendra les 20 et 21 mars à Lyon (Rhône), se traduira par l'installation de la première machine industrielle basée sur la technologie Rapid Additive Forging (RAF Technology) pour les pièces de grandes dimensions en titane sur le site du groupe Nexteam à Toulouse (Haute-Garonne).



Nexteam Group sera le premier sous-traitant aéronautique à se doter de cette nouvelle technologie et cet investissement lui permettra de produire rapidement des pièces en titane pour ses clients.



La machine sera réceptionnée en avril chez Gentilin, l'entité du groupe située à Launaguet (Haute-Garonne), pour offrir au marché aéronautique une prestation complète, de la fabrication d'ébauches jusqu'à l'usinage de finition. De 2018 à 2019, une phase qualification en conditions réelles permettra de démontrer la répétabilité du processus afin de pouvoir produire des séries à partir de mi-2019.



Fruit de plusieurs années de R&D, la technologie Rapid Additive Forging (RAF) de Prodways Group permet l'impression 3D de pièces métalliques de grandes dimensions pour des applications de production. Cette technologie a été développée en collaboration avec Commercy Robotique, filiale de Groupe Gorgé.





