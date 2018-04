Prodways : présente ses innovations dédiées aux secteurs du transport et de l’automobile sur le salon Rapid 2018 aux USA

Prodways Technologies présentera, pour la première fois aux Etats-Unis, sur son stand 1842 du salon Rapid qui se tiendra du 24 au 26 avril à Forth Worth au Texas, l'ensemble de ses solutions d'impression 3D à destination du secteur du transport et de l'automobile, permettant le développement de nouvelles applications de rupture dans ce domaine.

Avec un marché de l'impression 3D pour le secteur de l'automobile et du transport représentant 16% du chiffres d'affaires mondial de la fabrication additive , les applications d'impression 3D dans ces secteurs sont de plus en plus nombreuses et s'intègrent à chaque étape de la production automobile : des phases de prototypage fonctionnel, de design, de la réalisation d'outillage jusqu'à la production de pièces série, le secteur automobile est l'un des pionniers dans l'utilisation et l'intégration de l'impression 3D dans ses processus.

Dans sa constante recherche d'innovation et d'accompagnement sur la chaîne de valeur de la fabrication additive, Prodways développe un large éventail d'imprimantes et de matières d'impression 3D permettant d'offrir de nouvelles voies de production pour l'automobile et le transport. Ainsi, Prodways Technologies présentera, pour la première fois aux Etats-Unis, sur son stand 1842 lors du salon Rapid, l'ensemble de ses solutions, dont sa dernière matière de frittage de poudre PA612-GB 3800 et les versions hautes températures de sa gamme d'imprimantes 3D de frittage de poudre (Selective Laser Sintering) P series « Powered by Farsoon ».

Nouvelle poudre PA612-GB 3800 : une très haute résistance aux chocs et aux vibrations

Prodways Technologies présentera, pour la première fois aux Etats-Unis, sa poudre PA612-GB 3800 lancée conjointement avec son partenaire A. Schulman, bénéficiant d'une très haute résistance aux chocs. Cette résistance (l'une des plus hautes sur ce segment) permet l'impression 3D de pièces pour l'industrie des transports ou tout ensemble en mouvement tels que les réservoirs de carburant dans l'automobile ou les corps de pompes industrielles de toutes natures. La matrice de la poudre PA612-GB 3800 a été spécialement développée pour supporter de très hautes températures sans déformation. Cette capacité lui permet notamment d'ouvrir un très large potentiel d'applications, notamment pour l'industrie du transport, comme par exemple les systèmes de ballasts des trains qui doivent résister aux vibrations et à de fortes contraintes de températures causées par leurs systèmes de freinage.

Versions hautes températures : jusqu'à 280°C

Enfin, Prodways Technologies présentera son imprimante 3D de frittage de poudre, ProMaker P4500 HT, powered by Farsoon, permettant de travailler avec des matériaux de hautes températures tels que le PA6, le PA6-GB et PA6-FR pour développer de nouvelles applications innovantes pour la production directe de pièces chaudes moteur.

Ces versions hautes températures sont utilisées pour la fabrication additive de pièces aux structures plus complexes et au design personnalisé, avec les mêmes propriétés mécaniques de résistance, de dureté et de stabilité thermique que les pièces produites aujourd'hui via les techniques d'injection traditionnelles - parfaitement adaptées pour les parties chaudes du moteur pour le secteur de la Formule 1 ou pour les petites séries automobiles

Grace à ces innovations, Prodways Technologies entend confirmer la performance de ses solutions d'impression 3D pour ouvrir de nouveaux horizons à la production industrielle de pièces de prototypage ou de série dans les secteurs clés de l'automobile et du transport. Paul Anfinson, Directeur Général de Prodways Americas confirme : «De plus en plus de constructeurs automobiles de premier plan se tournent vers les solutions d'impression 3D de Prodways pour réduire leurs coûts de prototypage ou imprimer en 3D des pièces de séries non critiques. Par exemple, la fabrication de pièces en carbones traditionnellement produites pour le prototypage des véhicules de rallye, nécessite la fabrication de moules coûteux à chaque itération. L'utilisation de notre imprimante 3D de frittage de poudre a permis à l'un de nos clients de réduire ses coûts de production tout en lui permettant plus d'itérations et de flexibilité pour le développement de ses prototypes de véhicules du World Rallye Championship (WRC 2 ). Aujourd'hui, il équipe déjà ses véhicules de WRC 2 de pièces imprimées directement en 3D pour son système d'aération de la cabine de pilotage et continue ses tests avec les solutions Prodways pour imprimer d'autres pièces de série. »

Retrouvez l'ensemble des solutions d'impression 3D de Prodways pour les secteurs de l'automobile et du transport sur son stand 1842 au salon Rapid de Forth Worth, Texas au Etats-Unis du 24 au 26 avril 2018.