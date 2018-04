Prodways : réduit ses pertes en 2017

03/04/2018 | 11:06

Prodways publie au titre de 2017 une perte nette de -7,7 millions d'euros, contre -8,3 millions d'euros l'exercice précédent, et un résultat opérationnel courant à -5,5 millions d'euros, contre -8,1 millions d'euros en 2016.



Le spécialiste de l'impression 3D affiche un chiffre d'affaires de 34,8 millions d'euros, en progression de 38,1% avec une croissance bien équilibrée entre les deux divisions, renforcée par les nouvelles acquisitions aux troisième et quatrième trimestres.



Prodways a pour ambition de dépasser 50 millions de chiffre d'affaires en 2018, soit une croissance supérieure à 43%, et précise que de nouvelles acquisitions pourraient venir amplifier cette dynamique de croissance.



