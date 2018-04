PROLOGUE : Résultat opérationnel courant à nouveau bénéficiaire. Premiers fruits du rapprochement avec O2i

Prologue

Prologue est désormais positionné sur un périmètre bénéficiaire avec un Résultat Opérationnel courant 2017 positif de 0,3M€

Résultat net 2017 impacté par les écritures comptables liées à la déconsolidation des activités Print et la prise en compte des plans d'actions gratuites au personnel (AGA)

Données en M€ 2016* 2017 Chiffre d'Affaires 74,5 77 Résultat Opérationnel Courant -0,2 +0,3 Résultat Opérationnel avant AGA -0,8 +0,1 Rémunération des AGA -3,2 -2,6 Résultat Opérationnel -4,0 -2,5 Résultat Financier -0,6 -0,8 Résultat avant impôt -4,6 -3,3 Résultat net des activités poursuivies -5,0 -3,8 Résultat des activité cédées -2,5 Résultat Net -5,0 -6,3

(*) 2016 a été modifié pour intégrer 3,2 M€ de charges IFRS liées aux plans d'AGA passés

Forte croissance de l'activité

Le groupe Prologue a enregistré au cours de l'exercice 2017 un chiffre d'affaires de 77,0 M€ en croissance de 3,3% (+9,5% en données proforma avec la sortie de l'activité Print).

Ce très bon dynamisme a été réalisé à la fois en France avec une croissance interne proforma de +9,2% et hors de France (Espagne, Amérique Latine, Etats-Unis) avec une progression des ventes de +10,1%.

Retour à un résultat opérationnel courant bénéficiaire à 0,3M€

Le niveau soutenu de croissance interne réalisé en 2017 associé aux efforts de rationalisation des coûts entrepris depuis 2016 avec notamment la cession de l'activité Print d'O2i (en décroissance et déficitaire) en novembre 2017, permettent aujourd'hui à Prologue de commencer à tirer les premiers fruits financiers de son rapprochement avec le groupe O2i. Le Résultat Opérationnel Courant redevient ainsi bénéficiaire à 0,3 M€ à comparer à la perte de -0,2 M€ un an plus tôt.

De même, le Résultat Opérationnel 2017 (avant prise en compte des AGA) s'apprécie très nettement sur la même période passant à 0,1M€ contre une perte de -0,8M€ en 2016.

Prise en compte comptable des plans d'attribution d'actions gratuites (AGA)

A l'occasion de la prise de contrôle du groupe O2i par Prologue, des plans d'attribution d'actions gratuites ont été mis en place dans l'ensemble des sociétés des groupes Prologue et O2i, conformément aux résolutions adoptées par les actionnaires en assemblée générale.

Ces plans, destinés à motiver et fidéliser sur le long terme leurs bénéficiaires au profit de la société et de ses actionnaires, ont été attribués en 2016 et 2017 à plus de 100 salariés du groupe. La norme IFRS 2, qui s'applique au groupe pour la première fois cette année, impose que ces plans soient retraités comme des rémunérations dans les comptes de la société, quand bien même ceux-ci ne correspondent pas, pour ces montants, à des charges réellement décaissées par l'entreprise.

Cette charge théorique ressort pour l'ensemble des sociétés des groupes Prologue et O2i à -3,2M€ en 2016 et -2,6M€ en 2017.

Sa prise en compte a pour conséquence de dégrader de façon artificielle le Résultat Opérationnel et le Résultat avant Impôts du groupe qui ressortent respectivement à -4,0M€ et -4,6M€ en 2016 et, -2,5M€ et -3,3M€ en 2017, sans que cela ne corresponde un seul instant à l'évolution réelle de la rentabilité de l'entreprise.

Prise en compte de la cession de l'activité déficitaire dans le Print

Toujours par application des normes IFRS, suite à la cession de l'activité Print en 2017, celle-ci a dû être isolée en intégralité sur l'exercice comptable 2017.

Bien que ne faisant plus partie du périmètre du groupe depuis novembre 2017, les normes IFRS imposent que la valeur comptable déficitaire de cette activité reste présente dans les comptes et soit regroupée sur la ligne «Résultat des activités cédées » qui ressort ici pour le Print à -2,5M€ en 2017.

Ainsi au final, après prise en compte du résultat déficitaire lié à l'activité Print cédée en octobre 2017, le Résultat Net ressort encore un peu plus dégradé à -6,3 M€ en 2017, dont 5,1M€ de charges liées uniquement au traitement IFRS des AGA et à la déconsolidation de l'activité Print.

Perspectives de croissance

Au cours des prochains exercices le groupe entend bénéficier à plein de son potentiel de croissance et de la rationalisation de ses structures entrepris depuis d'acquisition du groupe O2i. Le groupe disposait au 31 décembre 2017 d'une trésorerie significative de 11 M€.

Prochaines publications

Le groupe publiera son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 au plus tard le 15 mai 2018 après bourse.

Les comptes complets et audités seront publiés dans les prochains jours sur le site Internet du groupe.

A propos de Prologue

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d'offre, Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use It Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l'un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2000 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 43 406 579

