PROSIEBENSAT : Barclays ajuste son objectif de cours à la baisse

Barclays a maintenu sa recommandation Surpondérer et ajusté de 38 à 37 euros son objectif de cours sur ProSiebenSat. Le bureau d'études estime que le marché sous-estime la valeur des actifs digitaux du groupe allemand, fer de lance de sa diversification réussie, et que ProSiebenSat est de ce fait peu cher pour la croissance qu'il propose. Toutefois, Barclays souligne les risques que font peser sur le cash de la société les options de vente que détiennent des actionnaires minoritaires de sociétés récemment acquises par ProSiebenSat et que ce dernier rachèterait.