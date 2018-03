PROSIEBENSAT : Liberum revalorise

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Liberum a maintenu sa recommandation Conserver et relevé son objectif de cours de 32 à 33 euros sur ProSiebenSat. Le bureau d'études estime qu'il pourrait se montrer plus enthousiaste à propos de la valeur si le groupe fait état d'une amélioration de ses tendances publicitaires et d'une solide expansion internationale notamment. Pour 2018, Liberum estime à 1,077 milliard d'euros l'Ebitda du groupe, contre 1,114 milliard précédemment, ce qui le place en ligne avec le consensus.