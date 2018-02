ProSiebenSat 1 Media : ProSieben pourrait céder une part de son activité numérique-sces

(Actualisé avec contexte)

MUNICH/FRANCFORT, 19 février (Reuters) - ProSiebenSat.1 Media est en négociation exclusive avec la société de capital-investissement General Atlantic pour la cession d'une participation minoritaire dans son activité numérique, apprend-on lundi de sources au fait des discussions.

Deux sources proches du dossier ont dit qu'il était possible, mais pas certain, que le groupe de télévision et de médias allemand dévoile un accord jeudi, à l'occasion de la dernière présentation des résultats annuels par Thomas Ebeling, le président du directoire sur le départ.

ProSieben s'est refusé à tout commentaire et personne chez General Atlantic n'a pu être joint dans l'immédiat pour commenter ces informations.

General Atlantic figure parmi les rares candidats ayant présenté une offre pour 30 à 40% du portefeuille de services en ligne dans lequel ProSieben investit et dont il assure la promotion via de la publicité sur ses chaînes de télévision.

Cette prise de participation minoritaire dans la division - qui comprend aussi bien des sites de vente de parfums, que de rencontres et de comparaison des prix de l'énergie - est toujours en négociation, ont précisé les deux sources.

Elles n'ont pas indiqué le prix en cours de discussion mais elles ont précisé qu'une valorisation d'au moins 1,7 milliard d'euros était envisagée pour l'ensemble de l'activité numérique.

La cession de cette part de son portefeuille d'activités numériques, qui n'inclut pas ses plates-formes de voyage, s'inscrit dans le cadre de la stratégie de ProSieben visant à dégager davantage de revenus en dehors de la publicité TV. (Alexander Hübner et Arno Schütze, Catherine Mallebay-Vacqueur et Juliette Rouillon pour le service français)