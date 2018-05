ProSiebenSat.1 : plonge après ses trimestriels

09/05/2018 | 13:25

ProSiebenSat.1 plonge de 9% à Francfort, dans le sillage de l'annonce par le groupe de médias allemands d'un bénéfice net ajusté en croissance de 6% à 93 millions d'euros au titre des trois premiers mois de l'année.



L'EBITDA ajusté a progressé de 7% à 200 millions d'euros pour un chiffre d'affaires en repli de 3% à 881 millions, du fait de la déconsolidation de l'activité voyages. Hors effets de changes et de périmètre, les revenus se sont accrus de 1%.



Pour l'ensemble de l'exercice 2018, ProSiebenSat.1 continue de prévoir une croissance des revenus 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' et le maintien d'une marge d'EBITDA ajustée 'dans le milieu de la plage des 20%'.



