Proximus : Be-Mobile lance une nouvelle app 4411

4411, le service de paiement mobile de tickets de parking et de transports en commun, renforce sa position de plus grande plateforme Mobility-as-a-Service de Belgique via le lancement d'une nouvelle application mobile. Les nombreuses nouvelles fonctionnalités augmentent la facilité d'utilisation et ouvrent l'accès à une offre encore plus vaste de solutions de mobilité intelligentes et durables. Grâce à la centralisation de différents services, 4411 évolue de plus en plus vers un outil de mobilité englobant et intégré.

Look & feel de la nouvelle app 'Mobility-as-a-Service' de 4411



Le lancement de la nouvelle application pour smartphones et tablettes s'accompagne d'un enrichissement considérable des services offerts. En plus des m-tickets déjà disponibles, l'app mobile permet désormais d'acheter une carte De Lijn de dix voyages. Dans le cadre du projet 'Slim naar Antwerpen', Be-Mobile proposera dès l'automne des combitickets dans l'app 4411, permettant aux conducteurs d'utiliser les parkings Park and Ride autour d'Anvers et poursuivre leur trajet en tram ou en bus.

Dans le courant de l'année, Be-Mobile ambitionne d'intégrer diverses nouvelles solutions de mobilité dans l'app, comme l'achat de tickets SNCB ou l'utilisation de voitures et de vélos partagés. Afin de faciliter encore plus la vie des utilisateurs de nouveaux moyens de paiement par carte de débit et de crédit et par chèques de parking digitales.

Be-Mobile et 4411 : d'une app de stationnement à une véritable plateforme Mobility-as-a-Service

Outre l'offre plus étendue et la facilité d'utilisation accrue, la nouvelle app 4411 renforcera l'intégration entre les différents services de mobilité. L'app comprend par exemple un planificateur d'itinéraires intermodal qui guide non seulement l'utilisateur vers le bon emplacement de parking, mais qui lui indique également le trajet le plus efficace et durable vers sa destination finale.

Autre nouveauté : l'utilisateur ne doit plus introduire le numéro de l'horodateur pour payer sa place de parking. Lorsqu'il se trouve dans une zone payante, il voit facilement le tarif en vigueur grâce à la géolocalisation et peut lancer sa session de stationnement à l'aide d'un simple bouton.

Enfin, les services de 4411 seront bientôt disponibles dans des applications tierces, comme l'app KBC Mobile. Grâce à des API (Application Programming Interfaces), les utilisateurs de ces apps auront directement accès aux services de 4411.

Stéphane Jacobs, Director Mobility Payment Solutions chez Be-Mobile

Nous voulons proposer à nos clients l'offre de mobilité la plus riche et la plus qualitative du marché. Nous voulons non seulement être un fournisseur de solutions de paiement, mais aussi aider les utilisateurs à faire des choix bien pensés en matière de mobilité. L'intégration et la centralisation poussées de différents services nous permettront d'accélérer notre transformation vers une plateforme Mobility-as-a-Service complète.

Plus de 45 millions de tickets de parking et 21 millions de titres de transport

Les services de 4411 sont proposés par l'entreprise de mobilité intelligente Be-Mobile, une filiale de Proximus spécialisée dans les applications Mobility-as-a-Service.

4411 a joué un rôle de pionnier dans le développement de tickets de parking mobiles. Depuis son lancement en 2006, plus de 45 millions de sessions de parking ont déjà été payées par SMS, via internet ou via l'app. Actuellement, 4411 regroupe plus de 220.000 places de parking payantes dans 52 villes et communes de Belgique. 4411 a également été un précurseur dans la numérisation des titres de transport chez De Lijn. En 10 ans, les clients de Proximus ont acheté plus de 21 millions de m-tickets et de tickets SMS.

Avec 1,7 million d'utilisateurs, 4411 représente aujourd'hui la plus grande communauté 'Mobility-as-a-Service' de Belgique.