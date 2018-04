Proximus : La Ville d’Ottignies-Louvain-la-Neuve et Proximus accélèrent le pas vers un environnement urbain plus intelligent

Par le biais du Smart City Live Lab, les deux partenaires ambitionnent d'explorer les possibilités et les bénéfices de l'internet des objets et du data analytics, au profit du citoyen et de la Ville. Proximus s'appuiera pour ce faire sur son expertise dans ces différents domaines.

Le projet permettra de tester le potentiel des solutions technologiques innovatrices, et d'en analyser la pertinence en situation réelle, et ce pour différents domaines d'application tels que la mobilité ou le tourisme.

Le partenariat renforce la position de Proximus comme partenaire préféré des villes et des communes dans leur transformation digitale.

Dans le même temps, le but est de créer un écosystème de partenaires soutenant la digitalisation et la transformation durable des villes et des communes wallonnes.

Proximus et Ottignies-Louvain-la-Neuve se sont accordées sur une collaboration en vue de mettre en œuvre un Smart City Live Lab. Le projet commun s'inscrit dans le cadre d'un accord avec la Région wallonne et sera élaboré sous l'égide de l'Agence du Numérique, en cohérence avec la stratégie Digital Wallonia #SmartRegion. Il permettra d'évaluer le potentiel des solutions « Smart City » dans différents domaines d'application, tels que la sécurité et la prévention, l'efficacité administrative et le tourisme, ou encore la gestion énergétique et la mobilité.

La ville comme laboratoire pour une « Smart Region »

Dans une première phase, Proximus et la Ville procèderont à une analyse détaillée des défis majeurs auxquels Ottignies-Louvain-la-Neuve est confrontée, et définiront les priorités afin de développer ensemble des solutions envisageables. A l'issue de cette phase exploratoire, les solutions les plus pertinentes seront testées en situation réelle, la ville servant de laboratoire. L'objectif à terme sera de rendre les solutions testées à Ottignies-Louvain-la-Neuve réplicables sur l'ensemble du territoire, afin de convaincre d'autres villes et communes wallonnes.

Alex Bosmans, Responsable Secteur Public chez Proximus

Le choix d'Ottignies-Louvain-la-Neuve était logique. On y trouve une infrastructure, une population et un écosystème diversifiés dans une ville de taille moyenne, ce qui en fait un laboratoire idéal pour effectuer les tests.

David da Câmara Gomes, échevin de la Mobilité, de l'Informatique et de la Simplification administrative à Ottignies-Louvain-la-Neuve

Je me réjouis d'accueillir ce projet innovateur. Le but est de rendre le concept des smart cities plus tangible pour le grand public. On pourrait imaginer un système d'éclairage intelligent dans les parcs publics afin d'augmenter la sécurité, ou une solution facilitant la gestion des flux et déplacements de foules lors d'événements. Ce ne sont que deux possibilités parmi de nombreuses autres ; l'essentiel est que celles-ci répondent aux besoins des citoyens.

Vers un écosystème de partenaires

Pour la réalisation concrète des projets dans le contexte du Smart City Live Lab, Proximus s'appuie sur son expertise dans les domaines de l'internet des objets, du data analytics, de la mobilité et de la sécurité. L'opportunité de tester en situation réelle les applications que peut engendrer cette expertise, représente une étape importante dans l'accélération de la transformation digitale du milieu urbain.

Dans le même temps, l'objectif est d'installer à Ottignies-Louvain-la-Neuve un écosystème ouvert de partenaires, facilitant l'innovation en s'appuyant sur la co-création. Les premiers pas dans cette direction ont déjà été franchis ; ORES a confirmé sa participation en tant que facilitateur de marché et partenaire des autorités publiques en matière de gestion énergétique, notamment dans le domaine de l'éclairage public communal intelligent. BeMobile, qui soutient les initiatives des villes et communes dans le cadre du programme #SmartRegion, apportera son soutien au travers de ses solutions de pointe face aux défis dans le domaine de la mobilité intelligente.

Le Smart City Live Lab est réalisé avec le soutien des partenaires suivants: