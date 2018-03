Proximus : VIVES II et la SRIW participent à une levée de fonds de 3 millions d’euros dans Tessares

Proximus et VIVES II, actionnaires historiques de Tessares, renforcent ainsi leur participation et sont rejoints par la SRIW qui y participe également. Les fonds récoltés ont pour objectif d'accélérer la croissance internationale et le développement de nouveaux produits et services grâce à l'investissement en R&D.

Une start-up qui s'exporte

Depuis sa création en 2015, Tessares, une spin-off de l'UCL, a développé en collaboration avec Proximus, une technologie innovante basée sur le Multipath TCP (MPTCP). Cette technologie permet de booster l'internet dans les zones rurales isolées, en combinant les flux des réseaux mobiles 4G/LTE et des réseaux fixes DSL. En combinant ces flux, il est possible d'apporter un meilleur confort et une plus grande vitesse à l'utilisateur lorsqu'il surfe sur Internet. Grâce à Tessares, près de 15.000 foyers dans trois pays profitent aujourd'hui d'un internet plus rapide.

En trois ans, Tessares a su se forger une crédibilité grâce à son produit innovant. La technologie développée, ainsi que l'écosystème industriel ont en effet permis à Tessares de signer des contrats avec Proximus ainsi que les opérateurs télécom KPN aux Pays-Bas et Telia en Lituanie. D'autres contrats qui permettront l'équipement de plusieurs dizaines de milliers de nouveaux foyers avec la technologie de Tessares sont en cours de finalisation. En Belgique, Proximus vient de terminer des tests très concluants dans des zones rurales à travers toute la Wallonie et va commencer un déploiement national dès le début du mois d'avril. Les résultats des tests ont démontré une augmentation de la vitesse de l'internet jusque 15 Mbps et une plus grande satisfaction client.

La société néolouvaniste a l'ambition de proposer sa technologie aux opérateurs afin qu'ils puissent notamment se conformer à l'agenda numérique de l'UE, qui prévoit pour tous les Européens un accès internet à 30 Mbps minimum d'ici 2020, et au moins 100 Mbps pour la moitié des foyers.

Des engagements renouvelés et un nouveau partenaire

La start-up basée à Louvain-la-Neuve avait bénéficié, à sa création en 2015, de l'investissement de Proximus et VIVES II - Louvain Technology Fund. Tessares emploie déjà 28 personnes et cherche sans cesse à engager de nouveaux collaborateurs.

La levée de fonds a pour objectif d'améliorer le produit et de permettre à Tessares de poursuivre sa croissance et son développement international. Proximus et VIVES II ont proposé d'y participer et renforcent, ainsi, leur soutien à la start-up belge. La Société Régionale d'Investissement de Wallonie (SRIW) a aussi fait preuve d'intérêt pour Tessares et a décidé, afin de poursuivre sa mission de développement économique de la Wallonie, de prendre également part à cette levée de fonds.

Par son engagement renouvelé, Proximus souligne sa volonté de promouvoir l'innovation ainsi que les start-ups belges. De plus, la technologie mise au point avec Tessares permet aux clients de Proximus de profiter d'un accès à internet de bien meilleure qualité.