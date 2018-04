Proximus : et Destiny annoncent la conclusion d'un contrat commercial wholesale Fiber-to-the-Business

Proximus a conclu un accord wholesale Fiber-to-the-Business avec la scale-up Destiny, fournisseur de solutions de communication dans le cloud pour les entreprises innovantes. En vertu de cet accord, Proximus fournira à Destiny un accès bitstream flexible à son réseau de fibre optique.

Ce contrat est un exemple concret du rôle important que joue Proximus dans le déploiement de la fibre optique en Belgique. Dans le cadre de son plan d'investissement 'La fibre en Belgique', Proximus a annoncé un investissement de 3 milliards d'euros en vue d'accélérer le déploiement de la fibre. Ces investissements majeurs dans des réseaux à très haut débit sont cruciaux, non seulement pour permettre aux entreprises et aux citoyens d'accéder aux services digitaux les plus avancés, mais aussi pour anticiper les besoins futurs en termes de connectivité et de capacité de réseau. L'ouverture du réseau de fibre optique de Proximus permet également à d'autres opérateurs d'offrir leurs propres services basés sur des solutions d'accès flexibles, favorisant la concurrence sur le marché de la large bande en Belgique.

Daan De Wever, Managing Director et fondateur de Destiny :

Depuis des années, Destiny est au Benelux le plus grand fournisseur indépendant de solutions de communication dans le cloud. La plate-forme d'interaction cloud de Destiny permet aux entreprises de communiquer plus efficacement depuis n'importe où et avec n'importe quel appareil, car les télécoms et l'informatique s'intègrent parfaitement dans l'architecture sous-jacente. Destiny offre des solutions très flexibles et évolutives, parfaitement adaptées aux besoins de nos clients et partenaires. Le déploiement de la fibre par Proximus renforce encore plus nos possibilités de rendre l'accès à notre plate-forme d'interaction cloud plus efficace et plus sûr.

Dirk Lybaert, Chief Group Corporate Affairs de Proximus:

Les activités wholesale occupent une place importante dans le déploiement de notre réseau fibre dans le cadre de notre projet 'La fibre en Belgique'. Dès le début, Proximus a ouvert son réseau en proposant une offre basée sur l'accès bitstream. La fibre représente une opportunité pour l'ensemble du secteur, mais aussi pour la Belgique, la Flandre, la Wallonie et Bruxelles, car elle permettra d'exploiter pleinement toutes les opportunités futures de la société digitale. Nous sommes donc ravis d'accueillir des partenaires wholesale tels que Destiny sur notre réseau fibre, afin de faire de notre investissement un succès pour tous nos clients.