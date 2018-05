Proximus : lance son réseau NB-IoT pour connecter les compteurs digitaux

Ce réseau complète les réseaux existants et le réseau LoRaWAN™ lancé en 2015.

Proximus renforce ainsi son leadership sur le marché de l'Internet des Objets.

Proximus soutient le plus grand projet IoT du pays basé sur le NB-IoT

Leader du marché belge de l'Internet des Objets, Proximus lance son réseau NB-IoT afin de connecter les compteurs digitaux d'Eandis et d'Infrax (prochainement Fluvius). Mandatée par IBM et Sagemcom, Proximus connectera les 1,3 million de compteurs digitaux de gaz et d'électricité que Eandis et Infrax comptent installer en Flandre d'ici fin 2022. D'autres applications sont bien entendu aussi possibles.

Le réseau NB-IoT complète les réseaux IoT de Proximus

Outre ses réseaux mobiles destinés à acheminer de grandes quantités de données et donc plus énergivores, Proximus possède son propre réseau LoRaWAN™ ('Long Range, Low Power'). Adapté à de minuscules paquets de données, LoRaWAN™ offre l'avantage de fonctionner avec des capteurs équipés de batteries à très longue durée de vie.

À présent, Proximus lance également son réseau NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things), à savoir l'Internet des Objets à bande étroite. Pour déployer cette toute nouvelle technologie, Proximus peut utiliser son vaste réseau mobile et atteindre ainsi d'emblée une large couverture permettant plus d'applications. Cette technologie utilise une carte SIM pour établir les connexions. Elle offre une largeur de bande supérieure à celle du réseau LoRaWAN™, ce qui est nécessaire pour certaines applications. La consommation d'énergie étant également très faible, les batteries ont une durée de vie de plusieurs années.

Pour les compteurs digitaux, capables de transmettre des données détaillées d'utilisation au gestionnaire du réseau, le NB-IoT est recommandée. La plus grande largeur de bande, en plus de faciliter la lecture des données, permet également de contrôler et de gérer les compteurs à distance. Le choix des données susceptibles d'être lues reste entre les mains du client, le traitement étant effectué conformément à la nouvelle législation sur la vie privée. La technologie LoRaWAN™ est par contre idéale pour d'autres applications nécessitant de la mobilité ou une autonomie de batterie encore plus longue.

Depuis son lancement en 2015, LoRaWAN™ connaît un succès croissant. Des centaines d'entreprises utilisent déjà cette technologie. Proximus peut désormais examiner avec le client quelle technologie est la plus appropriée pour l'application souhaitée et offrir les meilleurs conseils en toute objectivité.

Nous sommes ravis que Proximus (mandatée par Sagemcom et IBM) puisse apporter sa contribution aux compteurs digitaux de Eandis et Infrax. Grâce à cette nouvelle technologie, Proximus renforce encore son offre de réseaux IoT. Nous pouvons ainsi encore mieux répondre aux besoins de nos clients et leur proposer la meilleure solution.