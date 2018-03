Proximus : renforce sa position sur le marché en croissance des Managed Security Services au Benelux en acquérant la société néerlandaise ION-IP

Proximus annonce l'acquisition d'ION-IP, une société de sécurité basée aux Pays-Bas

ION-IP est un fournisseur de services de sécurité gérée offrant ses services aux 500 plus grandes entreprises des Pays-Bas

L'acquisition d'ION-IP répond parfaitement à l'ambition de Proximus de devenir un fournisseur de services digitaux

La sécurité est un domaine clé pour Proximus

Proximus, l'un des leaders sur le marché belge de la sécurité IT, étend ses activités aux Pays-Bas. Avec l'acquisition d'ION-IP, elle étoffe son offre de sécurité et propose désormais des services de sécurité de bout en bout dans tout le Benelux. De plus, ION-IP offre une belle complémentarité avec les activités actuelles de Telindus Pays-Bas.

Proximus entend se positionner comme un acteur majeur dans le domaine de la sécurité. L'acquisition d'ION-IP souligne encore cette ambition et accélère le développement de Proximus sur le marché de la sécurité pour les entreprises. Face à la prolifération des menaces, à la sophistication toujours plus grande des attaques et à la pression réglementaire croissante en matière de sécurité et de protection des données, les entreprises continueront à augmenter leurs investissements dans la sécurité au cours des prochaines années.

Basée aux Pays-Bas, la société ION-IP emploie plus de 20 spécialistes experts en sécurité et offre ses services à des clients de tous secteurs. Elle est particulièrement réputée pour son expertise pointue dans le domaine de la sécurité et de la performance des applications, comme en témoigne entre autres son statut de Platinum Partner des sociétés Palo Alto Networks et The Guardian, et de Gold Partner de la société F5 Networks. Ces dernières années, ION-IP a connu une forte croissance grâce à sa stratégie résolument axée sur les services de sécurité gérée. Une stratégie renforcée encore aujourd'hui par l'intégration de la société dans Telindus Pays-Bas.

Aucun détail financier n'a été communiqué concernant la transaction.