Proximus : va booster l’esports en Belgique!

Proximus est fière d'annoncer qu'elle jouera dorénavant un rôle majeur dans le développement de l'esports en Belgique. Proximus va promouvoir aussi bien l'esports amateur que professionnel en Belgique en créant 3 ligues officielles avec des partenaires stratégiques tels qu'ESL et la Pro League, en intégrant de contenus esports sur ses plateformes et en soutenant des compétitions locales existantes.

L'esports, un phénomène mondial en forte croissance qui commence à décoller en Belgique

L'esports - qui désigne des compétitions de jeux vidéo, seul ou en équipe, par le biais d'un ordinateur ou d'une console de jeux vidéo, connecté sur le net ou en réseau local- est un phénomène mondial qui connaît une croissance très forte autant au niveau du nombre de joueurs, de fans que de spectateurs. D'ici fin 20181 ils seront plus de 165 millions de fans « assidus » à suivre les stars de l'esports.

La Belgique est également touchée par ce phénomène et compte déjà de nombreuses personnalités d'esports connues internationalement comme Eefje Depoortere (alias Sjokz), une des commentatrices les plus connues au monde du jeu « League of Legends » ou encore des joueurs tels que Adil Berlitom (alias ScreaM de envyus), Antoine Pirard (alias To1nou de LDLC) et Gabriël Rau (alias Bwipo de Fnatic) pour ne citer qu'eux. De plus, avec les eDevils, la Belgique est un des seuls pays qui possède une équipe nationale de football en esports.

Avec une stratégie de développement axée vers le sport et le divertissement, et une mission de rapprocher et connecter les consommateurs afin de leur permettre de vivre leur passion plus intensément, Proximus veut jouer un rôle principal afin de soutenir ce phénomène. Pour ce faire, Proximus s'appuiera sur son savoir-faire en matière d'infrastructure réseau, incluant notamment le déploiement de la fibre, ses plateformes et services digitaux et s'associe avec les principaux acteurs de la discipline.

Proximus prend une position forte dans le développement de l'esports en Belgique via une approche reposant sur trois piliers.

Des accords stratégiques et exclusifs avec ESL et la Pro League belge

Grâce à des accords exclusifs avec ESL (Electronic Sports League) et la Pro League autour de la création de trois ligues officielles, Proximus va aider à structurer l'environnement de l'esports en Belgique.

Tout d'abord, Proximus et ESL s'associent en exclusivité pour lancer les « ESL Proximus Championships » et favoriser la croissance de la communauté d'esports sur le territoire Belge. Ces championnats s'articuleront dans un premier temps autour de deux jeux populaires : League of Legends et Counter-Strike : Global Offensive.

Ces championnats seront ouverts à tout le monde et structurés en 3 phases - sélection en ligne, phase de groupe et évènement final - comme traditionnellement dans les compétitions d'esports. Cela permettra ainsi à tous les amateurs d'avoir la chance de participer.

Guillaume Boutin, Chief Consumer Market Officer of Proximus

En s'associant avec ESL, Proximus souhaite amener en Belgique toute la connaissance et l'expertise de ce partenaire actif dans le milieu de l'esports depuis des années afin d'en faire profiter tous les amateurs belges en leur proposant des championnats de qualité et de renommée mondiale. ESL ce sont des millions de joueurs et de matches joués par an répartis sur des milliers de tournois à travers le monde. La Belgique fera donc désormais intégralement partie de cet univers !

Jaap Visser, Managing Director de ESL Benelux

Nous sommes ravis de collaborer avec une entreprise aussi fiable et encourageante que Proximus, pour lancer les ESL Proximus Championships en Belgique.

En donnant aux joueurs - qu'ils soient amateurs, semi-professionnels ou même professionnels - la chance de participer aux ligues majeures et aux tournois mondiaux, nous les aidons à se frayer un chemin dans l'écosystème de l'esports. Avec Proximus, nous nous engageons à faire des ESL Proximus Championships un grand succès! '

En parallèle, Proximus et la Pro League de football ont également signé un accord exclusif pour un projet d'esports autour du football à partir de la saison prochaine (saison 2018-2019). Celui-ci s'articulera également autour de 3 phases distinctes afin de permettre à nouveau au plus grand nombre d'amateurs de participer (phase de sélection, phase de championnat et évènement final). Il sera dévoilé plus en détail dans quelques semaines.

Guillaume Boutin, Chief Consumer Market Officer de Proximus

Proximus est contente d'avoir l'opportunité de s'associer avec la Pro League dans ce projet. Les différentes générations de fans de football pourront ainsi vivre leur passion ensemble, grâce aux synergies fascinantes qui nous permettront d'allier le monde virtuel et sa technologie au monde réel et son terrain. Le sport ne disparaîtra jamais mais évolue constamment, ce nouveau projet en est encore une fois la preuve !

Pierre François, CEO de la Belgium Pro League

Proximus est un partenaire fidèle de la Pro League, comme détenteur des droits de la Jupiler Pro League et comme naming sponsor de notre compétition Proximus League dont toutes les rencontres sont exclusivement retransmises par Proximus. La Pro League entend participer dès la saison prochaine activement au développement de l'esports en Belgique et annoncera le détail de son projet lors de la présentation dans les prochaines semaines du calendrier de la saison 2018-2019. Nous sommes heureux que cette nouvelle initiative puisse se fonder sur un partenariat complémentaire avec Proximus !

Intégration de contenus esports sur les plateformes TV, Web, App et médias sociaux de Proximus afin d'offrir une plus grande vitrine à l'esports

A partir de juin, la chaîne EsportTV de ESL sera disponible sur toutes les plateformes Proximus (TV, application et sites web) pour tous les clients TV de Proximus leur permettant ainsi de profiter de la retransmission des plus grandes compétitions internationales organisées par ESL mais également de nombreux reportages et interviews exclusives. Et ce, sur tous leurs écrans.

Mais ce n'est pas tout, une rubrique web consacrée à l'esports (proximus-esports.be) ainsi que des canaux sur les médias sociaux (Facebook, Instagram ou encore Twitch) dédiées à chaque ligue feront également leur apparition cet été. Les fans y retrouveront ainsi l'intégralité des informations liées aux trois nouvelles ligues (inscription, règlements, calendrier, résultats et live streaming) ou encore de nombreux autres contenus (vidéos, news).

Sponsoring de compétions locales

Proximus s'appuiera également sur son ancrage local afin de favoriser de nombreux évènements amateurs et professionnels d'esports dans toute la Belgique. Son objectif est de soutenir les projets existants afin de leur donner une nouvelle ampleur et de faire évoluer l'ensemble de l'environnement de l'esports en Belgique vers un niveau international.

Différents projets sont déjà en cours d'évaluation mais l'un d'entre eux est confirmé : Proximus est le partenaire officiel de l'équipe des Belgian eDevils créée récemment par l'URBSFA.

Proximus invite tous les fans d'esports à se rendre sur son site www.proximus-esports.be afin de retrouver toutes les informations concernant ces 3 nouvelles initiatives.

[1]D'après Newzoo, le bureau d'enquête spécialisé dans le « gaming »