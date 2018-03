PRUDENTIAL : gagne 5% après l'annonce de sa scission

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Prudential a annoncé sa scission en deux sociétés, l’une dédiée à la gestion d’actifs en Europe et à l’assurance vie au Royaume-Uni et l’autre à ses activités d’assurance aux Etats-Unis, en Afrique et en Asie. Cette annonce permet à l’action de progresser de 5,01% à 1 917 pence à la Bourse de Londres. La première entité sera baptisée M&G Prudential tandis que la seconde conservera le nom de Prudential. Les deux entités seront cotées à Londres et devraient être membres de l’indice FTSE 100.M&G Prudential a par ailleurs annoncé la cession d'un portefeuille de contrats d'épargne-retraite de 12 milliards de livres (13,55 milliards d'euros) à Rothesay Life.Le calendrier de la scission n'a pas encore été fixé. Il dépend notamment de la finalisation de la cession du portefeuille de contrats d'assurance vie et des conditions de marché.Prudential a fait cette annonce à l'occasion de la publication de ses résultats 2017. Elle a vu son bénéfice imposable bondir de 45% à 3,3 milliards de livres et son résultat opérationnel progresser de 10% à 4,7 milliards de livres.M&G Prudential a enregistré une progression de 13% à 351 milliards livres des actifs sous gestion et une collecte de 17,3 milliards de livres pour son activité pour compte de tiers.