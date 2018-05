PSB INDUSTRIES : en négociation exclusive pour céder son activité Agroalimentaire & Distribution

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

PSB Industries est entré en négociation exclusive avec le groupe Faerch Plast en vue de la cession de son pôle Agroalimentaire & Distribution. Ce choix stratégique marque ainsi la volonté de PSB Industries de simplifier son portefeuille d'activités et de se doter de nouvelles capacités d'investissements pour soutenir sa croissance et accélérer le développement de ses savoir-faire reconnus internationalement. Le périmètre concerné, composé des entités du groupe CGL Pack, représentait 48 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017.PSB Industries a pris la décision d'entrer en négociation exclusive après avoir reçu de Faerch Plast une offre ferme portant sur une valeur d'entreprise de 81,5 millions d'euros, obtenue à l'issue d'un processus concurrentiel.Faerch Plast est un spécialiste européen de l'emballage thermoformé agroalimentaire. Il réalise plus de 2,2 milliards de couronnes danoises de chiffre d'affaires et emploie près de 1 200 salariés répartis sur 6 sites de production au Danemark, Royaume-Uni, Espagne et République Tchèque.La réalisation effective de l'opération devrait intervenir d'ici juillet 2018, sous réserve de la conclusion d'accords définitifs soumis à des conditions usuelles pour ce type d'opérations, et après information des salariés et instances représentatives du personnel.