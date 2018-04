PSB Industries : 17.04.18 Chiffre d'affaires T1 2018 Télécharger le pdf

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE 17 AVRIL 2018

Chiffre d'affaires T1 2018 : 93,0 M€

Une activité commerciale en progression de 0,9 % à tcpc

en millions d'euros (M€) T1 2018 T1 2017 Δ% 3 mois Δ% à TCPC* Chimie de Spécialités 8,8 9,3 - 5,6 % - 2,0 % Agroalimentaire & Distribution 11,0 10,5 + 4,5 % + 4,5 % Santé & Industrie 22,9 27,2 - 15,9 % - 2,4 % Luxe & Beauté 50,4 50,6 - 0,4 % + 1,8 % Groupe PSB INDUSTRIES** 93,0 97,3 - 4,4 % + 0,9 %

* TCPC (Taux de Change et Périmètre Constants) : taux de change du T1 2017 appliqués aux chiffres d'affaires des filiales étrangères pour 2018 et périmètre 2018 appliqué à 2017 (i.e. : chiffre d'affaires 2017 retraité de l'activité du site de Dole du pôle Santé & Industrie)

** : après élimination des flux de facturation entre les pôles d'activités

PSB INDUSTRIES réalise au 1er trimestre 2018 un chiffre d'affaires de 93,0 M€. Retraité de l'effet change et de la cession fin 2017 du site de Dole (qui représentait 2,7 M€ au 1er trimestre 2017), le chiffre d'affaires à TCPC est en progression de +0,9 % par rapport au 1er trimestre 2017. L'impact du change est principalement lié à la dévalorisation significative du Dollar américain par rapport à l'Euro sur la même période.

Chimie de Spécialités : l'activité du pôle à taux de change et périmètre constants est en retrait de -2,0 % sur le 1er trimestre 2018. La baisse du marché de l'éclairage traditionnel demeure toujours importante, particulièrement en Europe. Elle est compensée par la montée en puissance régulière du marché du polissage et des autres activités.

Agroalimentaire & Distribution : avec un chiffre d'affaires de 11,0 M€ à fin mars 2018, le pôle affiche une progression de +4,5 % par rapport au 1er trimestre 2017, portée par la forte dynamique commerciale et les prises d'affaires de 2017. Cette croissance se réalise en particulier sur le marché de l'emballage agroalimentaire, qui profite des différentes innovations du pôle et des gammes standards qui sont en progression.

Santé & Industrie : affecté par la dépréciation du Dollar américain dans le cadre de sa forte internationalisation au Mexique et aux Etats-Unis (> à 40% de l'activité) et après la cession du site de Dole fin octobre 2017, le pôle réalise un chiffre d'affaire de 22,9 M€, en retrait à taux de change et périmètre constants de -2,4 %. Sur le trimestre, l'activité de production est en progression sur toutes les zones géographiques et sur tous les marchés. Comme anticipé, après une année 2017 particulièrement dynamique, l'activité ingénierie par nature non-linéaire, est en retrait sur le 1er trimestre 2018.

Luxe & Beauté : l'activité du pôle à taux de change et périmètre constants est en progression de +1,8 % sur le 1er trimestre 2018 sur l'ensemble des activités. Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018 (50,4 M€) bénéficie d'une activité européenne en forte progression (+9,4 %) portée par plusieurs lancements très significatifs. L'activité américaine (env. 20 % de l'activité), affectée par une année 2017 difficile, reste en retrait de -14,4 % à TCPC. Comme annoncé, le pôle a entamé le déploiement, en Europe et aux Amériques, de sa nouvelle organisation globale orientée clients autour de 3 piliers fondamentaux : TEXEN INDUSTRIES, TEXEN BEAUTY PARTNERS et TEXEN INNOVATION. Ce nouveau dispositif, plus agile, s'appuie sur des expertises complémentaires visant à apporter, aux marques du pôle Luxe & Beauté, excellence industrielle et capacité d'innovation.

