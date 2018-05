PSB Industries : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Mardi 08 mai 2018 La plus forte hausse

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

(+3,81% à 51,80 euros)Le spécialiste de l'emballage progresse encore après avoir déjà gagné plus de 7% hier. PSB a annoncé hier la cession prochaine de son pôle Agroalimentaire & Distribution au groupe danois Faerch Plast. Ce choix stratégique marque ainsi la volonté de PSB Industries de simplifier son portefeuille d'activités et de se doter de nouvelles capacités d'investissements pour soutenir sa croissance et accélérer le développement de ses savoir-faire reconnus internationalement. Le périmètre concerné, composé des entités du groupe CGL Pack, représentait 48 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2017.