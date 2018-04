PSB Industries : recul des revenus au premier trimestre

17/04/2018 | 18:10

Dévoilé ce mardi après séance, le chiffre d'affaires du premier trimestre de PSB Industries est ressorti à 93 millions d'euros, en recul de 4,4% comparativement à la même période en 2017.



Retraité de l'effet change et de la cession en fin d'année dernière du site de Dole (qui représentait 2,7 millions d'euros au premier trimestre 2017), le chiffre d'affaires à changes et périmètre constant s'est toutefois inscrit en progression de 0,9 % par rapport au premier trimestre précédent.



'L'impact du change est principalement lié à la dévalorisation significative du dollar américain par rapport à l'euro sur la même période', a expliqué le groupe, qui dans le détail a enregistré une baisse de 2% de ses revenus dans la branche 'Chimie de spécialités' à périmètre et changes constants à 8,8 millions d'euros (-5,6% en publié).



Les ventes tirées de la division 'Santé et Industrie' ont quant à elles reculé de 2,4% à périmètre et change constants à 22,9 millions d'euros (-15,9% en publié).



A contrario, les chiffre d'affaires des pôles 'Luxe et Beauté' et 'Agroalimentaire et Distribution' ont crû de respectivement 1,8 et 4,5% à périmètre et change constants à 50,4 et 11 millions d'euros (-0,4% et +4,5% en publié).





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.