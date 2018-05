PSB Industries : vers une cession d'activités à Faerch Plast

07/05/2018 | 09:16

PSB Industries annonce être entré en négociation exclusive avec Faerch Plast en vue de la cession de son pôle agroalimentaire et distribution, après avoir reçu une offre ferme portant sur une valeur d'entreprise de 81,5 millions d'euros.



Le périmètre concerné, composé des entités du groupe CGL Pack, représente 48 millions d'euros de chiffre d'affaires au 31 décembre 2017 et emploie environ 250 collaborateurs sur deux sites de production à Annecy et Lorient.



La réalisation effective de l'opération devrait intervenir d'ici juillet 2018, sous réserve de la conclusion d'accords définitifs soumis à des conditions usuelles pour ce type d'opérations, et après information des salariés et instances représentatives du personnel.



