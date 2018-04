PSB Industries : Oddo confirme son opinion 'neutre'

18/04/2018 | 12:05

Dans une note diffusée ce mercredi, Oddo a reconduit son opinion 'neutre' et laissé inchangé son objectif de cours de 47 euros sur PSB Industries.



Le broker réagissait à l'annonce hier après Bourse d'une légère croissance organique des ventes au premier trimestre. Pour autant, le groupe, confronté à un impact devise fortement négatif, en sus de la cession de son site de Dole, a déploré un repli de 4,4% du chiffre d'affaires en publié à 93 millions d'euros.



2018 est 'encore une année de transition', estime Oddo, qui regrette le 'faible niveau global' de croissance organique et invoque un manque de visibilité, par-delà une valorisation faible.



L'intermédiaire a en outre légèrement abaissé son scénario annuel, prenant en compte un effet dollar plus conséquent (-7 millions d'euros sur l'année) et une croissance organique plus faible. Son objectif de chiffre d'affaires 2018 ressort ainsi à 374 millions d'euros, contre 379 millions, en retrait de 1,2%.





