PUBLICIS : Liberum passe à l'Achat

Liberum a relevé de Conserver à Acheter sa recommandation sur Publicis, assortie d'un objectif de cours inchangé de 65 euros. "Nous ne réagissons pas tant aux objectifs à moyen terme dévoilés hier : il peut y avoir un certain degré de confiance dans le programme de réduction des coûts et les investissements prévus mais la cible d'une croissance organique de 4% d'ici 2020 devrait être considérée comme ambitieuse", commente Liberum.En revanche, le broker ne trouve rien à redire sur la visibilité évidente qu'apporte le plan stratégique : Publicis sait exactement où il veut aller et devrait pouvoir s'appuyer pour y arriver sur sa capacité "impressionnante" à gérer les talents.Sur cette base, et compte tenu de l'opinion globalement positive de Liberum sur le secteur des agences - note après note, l'analyste ne cesse de dire que les craintes d'un déclin structurel du secteur sont surfaites - il ne voit aucune raison d'être plus prudent concernant Publicis.