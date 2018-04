PUBLICIS : poursuit sa série de hausses après la publication de WPP

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis (+0,95% à 61,32 euros) enchaine sa quatrième séance de progression en s'insérant dans le sillage de son concurrent britannique WPP. Ce dernier bondit de plus de 7% à la Bourse de Londres après avoir fait état d'une baisse moins forte que prévu de son activité au premier trimestre. D'une part, cela suggère que le marché sur lequel évoluent les agences est plus porteur qu'attendu, confirmant au passage le sentiment qui entourait déjà la publication de Publicis le 19 avril.D'autre part, la publication de WPP a remis un coup de projecteur sur ses difficultés spécifiques après la démission de son patron Martin Sorrell. Ce bouleversement propre au groupe britannique pourrait profiter à Publicis : de nombreux budgets publicitaires actuellement détenus par WPP vont être remis en jeu ces prochaines semaines et les observateurs estiment que l'incertitude autour de l'avenir du groupe britannique pourrait bénéficier à ses concurrents lors des appels d'offres.Dans une note publiée ce matin, Credit Suisse défend cette position. L'analyste a d'ailleurs relevé ses prévisions de croissance organique pour Publicis sur la période 2018-2020. Credit Suisse est passé de 1,7% à 1,8% cette année, de 2,2% à 2,5% pour 2019 et de 2,7% à 3% en 2020. Le bureau d'études intègre ainsi les récents budgets gagnés par Publicis et estime que le groupe français va continuer sa moisson dans les prochains mois. "Nous n'intégrons pas pour l'heure que Publicis atteindra son objectif 2022 d'une croissance organique de 4% car il va encore falloir qu'il démontre sa capacité à déployer son plan dans un environnement difficile", précise tout de même Credit Suisse.