Publicis Groupe : La valeur du jour à Paris - PUBLICIS doit encore convaincre qu'il peut atteindre ses objectifs 2022

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Publicis peut au moins se satisfaire d'une chose : les analystes lui reconnaissent tous de l'ambition avec son plan "Sprint To The Future" 2020. Mais son corollaire est moins favorable : la crainte que le groupe n'atteigne pas ses objectifs et se voie trop beau. Les investisseurs sont précisément passés du mode admiratif au mode interrogatif ce matin puisque le titre Publicis a gagné plus de 2,5% en ouverture avant de se retourner à la baisse : il cède désormais 0,61% au sein d'un CAC 40 stable.Sur la période 2018-2020, Publicis vise une croissance organique de son chiffre d'affaires de 4%. Publicis vise également une augmentation de son taux de marge opérationnelle de 30 à 50 points de base par an jusqu'en 2020. En 2017, Publicis a enregistré 0,8% de croissance organique et une marge opérationnelle de 15,5%.Cet objectif de rentabilité comprend notamment un programme de réduction de coûts de 450 millions d'euros. Il permettra au groupe de se donner des marges de manœuvre pour des investissements de soutien à sa croissance. Ainsi, Publicis prévoit d'investir 300 millions d'euros sur 2018-2020 dans le recrutement des talents ainsi que dans des programmes de formation et de reconversion. L'enjeu est d'amplifier la migration des activités du groupe vers le digital et la data.C'est aussi dans cette idée que se placent les 100 millions d'euros prévus pour accroitre l'automatisation de son organisation et accompagner la montée en puissance de la plateforme Marcel. Lancée fin janvier avec Microsoft, Marcel est une plateforme d'intelligence artificielle permettant de connecter l'ensemble des 80 000 collaborateurs de Publicis.Par ailleurs, Publicis envisage de réaliser 300 à 500 millions d'euros d'acquisitions dans le cadre de "Sprint To The Future"."La question est de savoir dans quelle proportion l'objectif de marge dépendra de la seule croissance organique", commente Liberum qui ne prévoit pas de relèvement du consensus après ces annonces de Publicis. UBS ne partage pas cet avis et n'exclut pas une révision à la hausse des prévisions.Enfin, Barclays souligne que Publicis a donné de nombreux détails et calcule que, s'il atteint ses objectifs, son cours pourrait progresser de 14 à 38% vers une fourchette 67-82 euros. L'analyste indique aussi que la prévision d'une croissance de 5 à 10% du bénéfice par action délivrée par Publicis est la même que celle de son concurrent WPP et que celui-ci fait face à l'incrédulité des investisseurs...