Publicis : en tête du CAC 40 après ses ventes trimestrielles

19/04/2018 | 09:33

En hausse de près 5% ce matin à la Bourse de Paris, l'action Publicis tenait la tête de l'indice CAC 40 après la publication de son point d'activité trimestriel.



Le groupe publicitaire français a fait état, au 1er trimestre de son exercice 2018, d'un revenu net de 2,1 milliards d'euros, soit une baisse de 8,2% en données publiées en raison d'un effet de changes négatif de 217 millions.



En données organiques, le CA progresse de 1,6% grâce à 'la contribution des budgets gagnés au cours de l'année 2017, notamment McDonald's, Diesel, Lionsgate, Bradesco et Southwest', détaille le groupe. Par région, l'Amérique du Nord, première d'entre elles, progresse de 2,8% (pour rappel, en 2017 : + 0,5%) à 1,3 milliard, l'Europe prenant 0,3% alors que l'Asie Pacifique se contracte de 4,6%.



Rappelons que la croissance organique du groupe était de 0,8% sur l'ensemble de 2017, avec + 2,2% au 4e trimestre.



Le président du directoire de Publicis, Arthur Sadoun, estime que les objectifs (notamment en termes de transformation du groupe) qu'il s'était fixés ont été atteints, et même que les résultats ont été 'parfois au-delà de nos attentes'.



'Nous démarrons mieux 2018 que l'année dernière (le premier trimestre 2017 était en baisse de 1,2%)', a ajouté M. Sadoun, qui vise toujours sur l'année 'une amélioration de notre croissance organique et de notre taux de marge opérationnelle par rapport à 2017'.





