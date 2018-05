Une correction technique en formation Recevoir les alertes Envoyer par e-mail :

Opinion : Négative sous les 62.65 EUR

Objectif de cours : 57 EUR

Stop de protection: 64.1 EUR

EURONEXT PARIS

Publicité et marketing



Un essoufflement technique pourrait se former au contact de la résistance des 62.7 EUR. En effet, le titre évolue dans une tendance haussière à court terme mais celle-ci pourrait connaître un coup d’arrêt. Dans ce contexte, le mouvement baissier reprendrait de la vigueur et il faudrait tabler sur un retour à proximité des 57 EUR. Les indicateurs qui montrent un surachat du titre confirme ce scénario.



Par conséquent, la proximité de la résistance moyen terme laisse envisager une consolidation, voire une correction dans les prochaines séances. Les plus offensifs pourront ouvrir une position vendeuse par l'intermédiaire du turbo put infini Citigroup 8733C qui cote 0.98 EUR pour un strike à 71.5668 EUR et une barrière désactivante à 68 EUR.

Le ralliement des 57 EUR permettrait de réaliser un gain de l'ordre de 51%. Le seuil d'invalidation fixé vers 64.1 EUR limitera le risque à 21%.









Laurent Polsinelli Suivre Laurent Polsinelli © Zonebourse.com 2018 Recevoir les alertes Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières (€) CA 2018 9 511 M EBIT 2018 1 517 M Résultat net 2018 1 006 M Dette 2018 384 M Rendement 2018 3,36% PER 2018 14,01 PER 2019 13,22 VE / CA 2018 1,56x VE / CA 2019 1,42x Capitalisation 14 412 M Notations Surperformance© Aide Notes Fondamentales Notation globale Note Trading Note Investissement Croissance Valorisation Situation Financière Rentabilité Qualité des publications Visibilité PER Potentiel Rendement Consensus Révision BNA 7 jours Révision BNA 4 mois Révision BNA 1 an Révision CA 4 mois Révision CA 1 an Notes Techniques Timing Court Terme Timing Moyen Terme Timing Long Terme RSI Ecart Bollinger Volumes Anormaux Graphique PUBLICIS GROUPE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Semaine