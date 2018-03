Publicis : Invest Securities passe à l'achat

21/03/2018 | 10:12

Invest Securities, le bureau d'études parisien, se montre désormais positif sur l'action du géant publicitaire Publicis, dont il salue l'adaptation du modèle économique par une note titrée 'Sprint gagnant ?'. De 'neutre', son conseil sur l'action passe à l'achat, l'objectif de cours étant porté de 55,5 à 63,8 euros (+ 15%).



Les analystes réagissaient à la journée investisseurs organisée par le groupe, dont ils retiennent bien sûr les prévisions, 'mais surtout (...) le point sur l'évolution du modèle du groupe, en particulier sur son offre de valeur spécifique dans la donnée, le contenu et la technologie'.



Invest Securities en déduit que certes, la défiance des investisseurs vis-à-vis du secteur (et 'notamment WPP') 'continuera à peser', en raison des craintes de la concurrence venant des GAFA et des autres géants des services technologiques.



Cela étant, 'nous pensons qu'aujourd'hui Publicis présente un risque limité et que l'adaptation de son modèle entamée il y a trois ans commence à porter ses fruits, comme le montrent les budgets remportés récemment', termine Invest Securities.





