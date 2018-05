Puma : la distribution des actions par Kering est effective

16/05/2018 | 11:53

La distribution des actions Puma aux actionnaires de Kering est effective à compter d'aujourd'hui, date de mise en paiement du dividende en nature.



Cette distribution est effectuée selon une parité d'une action Puma pour douze actions Kering, conformément aux modalités de l'opération annoncées par Kering le 13 février dernier.



Kering conserve à l'issue de cette opération 15,70% du capital social et 15,85% des actions en circulation et des droits de vote de Puma.





