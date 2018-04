Puma relève ses objectifs mais alerte sur les risques commerciaux

Berlin (awp/afp) - L'équipementier sportif allemand Puma a légèrement relevé jeudi ses objectifs annuels, après un premier trimestre de hausse des ventes comme de la rentabilité, tout en s'inquiétant des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires hors effet de change de Puma, lâché mi-janvier par sa maison-mère Kering, a augmenté de 12% à 1,13 milliard d'euros, a annoncé le groupe, dont les résultats étaient initialement attendus le 24 avril.

Le résultat avant intérêts et impôt (EBIT) s'est quant à lui envolé de 60%, à 112 millions d'euros, ajoute Puma, sans donner plus de détails sur les autres chiffres de son exercice du premier trimestre.

"Le premier trimestre a été marqué par une forte hausse des ventes et de la rentabilité mais plusieurs incertitudes émergent dans notre environnement commercial", explique Puma citant notamment les effets de changes, mais aussi "l'instabilité politique et un contexte commercial incertain entre les Etats-Unis et la Chine".

Puma annonce ne relever que "légèrement" ses objectifs annuels, misant désormais sur une hausse de son chiffre d'affaires comprise entre 10 et 12%, contre 10% prévus jusqu'à présent.

Son EBIT devrait lui se situer entre 310 et 330 millions d'euros, contre une fourchette précédemment évaluée entre 305 et 325 millions d'euros.

En ce qui concerne ses bénéfices, sans les chiffrer, le concurrent d'Adidas et de Nike escompte une "hausse significative" pour 2018".

