Calvin Klein, Inc. : annonce la campagne publicitaire mondiale printemps/été 2018 pour les sous-vêtements et les jeans Calvin Klein

Calvin Klein, Inc., une filiale en propriété exclusive de PVH Corp. [NYSE:PVH], a annoncé aujourd’hui sa nouvelle campagne mondiale de publicité multimédia pour CALVIN KLEIN UNDERWEAR et CALVIN KLEIN JEANS. La campagne représente la dernière version de l’évolution de l’appel à l’action #MYCALVINS mondialement reconnu de la marque CALVIN KLEIN : Notre famille. #MYCALVINS.

Sous l’objectif du photographe Willy Vanderperre, le dernier chapitre de cette campagne présente les sœurs Kim Kardashian West, Khloé Kardashian, Kourtney Kardashian, Kendall Jenner et Kylie Jenner. Les sœurs portent différents styles de sous-vêtements CALVIN KLEIN UNDERWEAR , dès à présent disponibles en boutique et en ligne, entre autres la ligne Modern Cotton et les nouveaux modèles Body range. En plus des sous-vêtements, certaines des sœurs sont présentées portant des jeans classiques CALVIN KLEIN JEANS et d’autres jeans faisant partie de la nouvelle collection printemps 2018.

Le concept évolué #MYCALVINS inscrit la famille comme valeur centrale, une démonstration d'unité entre des individus forts, soulignée par le symbolisme du patchwork américain traditionnel. Cette campagne capte ces liens et leur donne vie, nous permettant de donner envie aux familles - qu’elles soient de naissance ou créées - d’être reliées les unes aux autres, et de fêter les choses qui nous unissent.

Ce lancement marque le dernier épisode du déploiement de la nouvelle campagne Notre famille. #MYCALVINS , avec une série de lancements de campagnes ayant débuté en novembre 2017 avec Solange, Kelela, Dev Hynes, Caroline Polachek et Adam Bainbridge de Kindness, ainsi que A$AP Rocky, A$AP Ferg, A$AP Nast, A$AP Twelvyy, A$AP Ant, A$AP Lou et A$AP J. Scott du groupe A$AP Mob, et plus récemment avec Kaia et Presley Gerber. La campagne se déroulera durant la saison Printemps 2018, et les personnes talentueuses présentées incarneront le rapprochement de plusieurs générations, stylistiquement, musicalement et culturellement. Elles donneront vie à leurs récits dans le cadre de « Notre famille » avec les notions de famille et de communauté comme épicentre de la conversation.

CALVIN KLEIN adopte un état d’esprit donnant la priorité au numérique et reposant sur les réseaux sociaux pour diffuser la campagne Notre famille. #MYCALVINS sur tous les canaux centrés sur le consommateur. Avec plus de 100 millions d’impressions dans l’espace numérique et social de 12 pays et un fort impact à l’extérieur sur plusieurs marchés clés, la campagne #MYCALVINS est conçue pour créer une attraction magnétique des consommateurs adeptes de la marque CALVIN KLEIN.

CALVIN KLEIN est une marque mondiale mettant en valeur un style de vie audacieux, des idéaux progressistes, offrant un look esthétique plein de séduction. Nous cherchons à faire vibrer et à inspirer notre public en utilisant une imagerie provocante et des créations frappantes pour enflammer les sens.

Depuis notre fondation en 1968 par Calvin Klein et son partenaire d'affaires Barry Schwartz, nous avons bâti notre réputation de leader de la mode américaine au travers de nos créations esthétiques épurées et innovantes. Les ventes au détail mondiales de produits CALVIN KLEIN ont dépassé les 8 milliards de dollars en 2016, avec une présence dans plus de 110 pays. CALVIN KLEIN emploie plus de 10 000 collaborateurs dans le monde. Nous avons été rachetés par PVH Corp. en 2003.

Depuis plus de 135 ans, PVH a fait preuve d’excellence dans le développement de marques et d’entreprises ayant un fort patrimoine américain, devenant l’un des plus importants fabricants de vêtements au monde. Plus de 35 000 collaborateurs travaillent dans plus de 40 pays et notre chiffre d’affaires annuel dépasse les 8 milliards de dollars. Nous sommes propriétaires des marques emblématiques CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s et Olga , ainsi que de la marque de sous-vêtements axée sur le numérique True & Co., et nous commercialisons toute une gamme d’articles sous ces marques ou sous licence, ainsi que d’autres, de renommée nationale ou internationale.

*La marque Speedo est sous licence à durée illimitée de Speedo International Limited en Amérique du Nord et dans les Caraïbes.

CRÉDITS PHOTOS: © 2018 Willy Vanderperre

REGARDER LA VIDÉO DE LA CAMPAGNE (30 s): https://youtu.be/90CCjgX0n20

POUR INCORPORER LA VIDÉO DE LA CAMPAGNE (30 s):

