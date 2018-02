PVH : Raf Simons a présenté sa collection Automne 2018 pour CALVIN KLEIN 205W39NYC

DES PHOTOS DE CÉLÉBRITÉS INVITÉES ET DU PREMIER RANG SONT DISPONIBLES EN TÉLÉCHARGEMENT : calvin-klein-205w39nyc-f18-runway-show-celeb (LIEN VALABLE JUSQU’AU MERCREDI 14 MARS 2018)

DES PHOTOS DE LA COLLECTION COMPLÈTE SONT DISPONIBLES EN TÉLÉCHARGEMENT : calvin-klein-205w39nyc-f18-runway-show-link (LIEN VALABLE JUSQU’AU MARDI 13 MARS 2018)

CALVIN KLEIN a annoncé aujourd’hui que Raf Simons, directeur de la création de la marque, a présenté hier soir son défilé Automne 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYC à la Bourse américaine à New York.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : http://www.businesswire.com/news/home/20180214006428/fr/

The front row at the Fall 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYC runway show last night in New York

« Cette collection est une évolution de mon idée de CALVIN KLEIN - une vision de la société américaine - mais qui est aujourd’hui plus large et universelle. Il s’agit d’une allégorie constituant un point de rencontre entre les anciens et les nouveaux mondes, se rapportant à la découverte de l’Amérique, à la course vers l'espace des années 60 et à l’ère de l’information du vingt-et-unième siècle. Reflétant la notion de démocratie, il n’y a pas de hiérarchie culturelle : les mélanges émancipent les vêtements et les références de leurs significations, à partir de leurs propres récits, et en font un collage pour découvrir quelque chose de différent - un rêve différent. Plus que toute autre chose, cette collection évoque la liberté. Un mot qui définit l’Amérique, ainsi que CALVIN KLEIN. » - Raf Simons, 13 février 2018

Intitulé LANDSCAPES (« PAYSAGES »), le défilé Automne 2018 CALVIN KLEIN 205W39NYC a été mis en scène sur un terrain épique et irréel, rappelant simultanément un spectre sonore cinématographique. La toile de fond s'appuie sur l’histoire récente de CALVIN KLEIN, mais reconfigurée : des fragments d’installations de Sterling Ruby pour la marque apparaissaient face à des éléments de la grange dans la prairie du dix-neuvième siècle figurant dans la campagne CALVIN KLEIN 205W39NYC Printemps 2018 ; les murs de la grange sont tapissés d’images de la taille d’un panneau d’affichage représentant les œuvres d'art d’Andy Warhol utilisées dans la même collection ; à côté émergent des conduits d'air, apportant une touche étrangère évoquant le domaine scientifique ou des laboratoires. Le sol est recouvert d’une épaisse couche de popcorn : de loin, on dirait de la neige.

La collection et le lieu présentaient la collaboration en cours et multi-niveaux entre CALVIN KLEIN et la Fondation Andy Warhol pour les arts visuels. Les personnages Vil Coyote et Bip-Bip, de la série Looney Tunes de la Warner Bros., présentés initialement sous forme de courts métrages dans les cinémas à partir de 1949, figurent également sur certains vêtements. Le dernier rappelle l’innocence de l'enfance, l’idée très importante de la jeunesse américaine, et ils peuvent également être vus comme une parabole de la poursuite du rêve américain.

Mr Simons a présenté sa collection Automne 2018 à un public comprenant des invités de prestige parmi lesquels on retrouve, entre autres, Nicole Kidman, Lupita Nyong’o, Isabelle Huppert, Margot Robbie, Millie Bobby Brown, A$AP Rocky, Laura Dern, Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Letitia Wright, Sebastian Stan, Bill Skarsgård, Lucas Hedges, Judith Light, Kyle MacLachlan, James Murphy, Sandy Brant, Cindy Sherman, Kelela, Dev Hynes, Christina Ricci, Harris Dickinson, Ashton Sanders, Alex Hibbert, Rowan Blanchard, Amandla Stenberg, Anya Taylor Joy, Rachel Brosnahan, Alfie Allen, Bernard Sumner, Dane DeHaan, Paris Jackson, Maya Hawke, Jack Kilmer, Julia Garner, Sergei Polunin, Annabelle Sciorra, Valeria Bilello, Natasha Dupeyrón, Cindy Crawford, Rande Gerber, Karlie Kloss, Carolyn Murphy, Helena Christensen, Winnie Harlow, Jelly Lin, Jessica Jung, Camila Coelho, Helena Bordon, Brian Anderson, Helena Hauff, Richie Hawtin et Clara3000.

CALVIN KLEIN est une marque lifestyle internationale qui incarne des idéaux courageux et progressistes, ainsi qu’une esthétique séduisante. Nous cherchons à enchanter et à inspirer notre public tout en utilisant des images provocatrices et des designs saisissants pour enflammer les sens.

Fondée en 1968 par Calvin Klein et son partenaire commercial Barry Schwartz, nous avons bâti notre réputation de leader de la mode américaine grâce à nos designs esthétiques et innovants soignés. Les ventes au détail des produits de la marque CALVIN KLEIN ont dépassé les 8 milliards de dollars à l’échelle mondiale en 2016 et les produits ont été distribués dans plus de 110 pays. CALVIN KLEIN, qui emploie plus de 10 000 collaborateurs dans le monde, a été rachetée par PVH Corp. en 2003.

À propos de PVH Corp.

Avec une histoire longue de plus de 135 ans, PVH a fait preuve d’excellence dans le développement de marques et d’entreprises avec de riches héritages américains, devenant l’un des plus importants fabricants de vêtements au monde. Nos plus de 35 000 collaborateurs opèrent dans plus de 40 pays et notre chiffre d’affaires annuel dépasse les 8 milliards de dollars. Nous sommes propriétaires des marques emblématiques CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s et Olga, ainsi que de la marque de sous-vêtements True & Co. axée sur le numérique ; nous commercialisons par ailleurs toute une gamme d’articles sous ces marques propres ou sous licence, ainsi que d’autres, de renommée nationale ou internationale.

*La marque Speedo est sous licence à durée illimitée en Amérique du Nord et aux Caraïbes de Speedo International Limited.

CRÉDITS ARTISTIQUES :

Œuvres d’art d’Andy Warhol apparaissant sur les vêtements ©/®/™ Fondation Andy Warhol pour les arts visuels ;

Looney Tunes et tous les personnages et éléments associés © & ™ Warner Bros. Entertainment Inc.

CRÉDIT IMAGE – RUNWAY LOOKS : © 2018 Giovanni Giannoni

CRÉDIT IMAGE – PORTRAITS DE CÉLÉBRITÉS + PREMIER RANG : © 2018 BFA.com

D’AUTRES PHOTOS SONT DISPONIBLES SUR www.BFA.com

ROULEAU-B DISPONIBLE SUR DEMANDE POUR DIFFUSION

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180214006428/fr/