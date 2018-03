Tommy Hilfiger : annonce que le champion du monde de Formule 1 Lewis Hamilton sera l'ambassadeur mondial de la marque TOMMY HILFIGER Homme

L'un des plus grands sportifs contemporains, Lewis Hamilton, représentera le monde de TOMMY HILFIGER Homme en tant qu'ambassadeur mondial de la marque à partir du printemps 2018.

Tommy Hilfiger, propriété de PVH Corp. [NYSE: PVH], annonce que le pilote anglais de Formule 1 et quatre fois sacré champion du monde, Lewis Hamilton, devient le nouvel ambassadeur mondial de la marque pour TOMMY HILFIGER Homme, incluant HILFIGER COLLECTION, TOMMY HILFIGER TAILORED et les collections TOMMY HILFIGER de prêt-à-porter pour homme, de sous-vêtements et de maillots de bain, à partir du printemps 2018. Le partenariat reflète la volonté stratégique de Tommy Hilfiger de tirer parti de son solide héritage en prêt-à-porter masculin et de poursuivre sa croissance mondiale avec ses collections pour homme, en rapprochant de sa marque la nouvelle génération de fans.

Ce communiqué de presse contient des éléments multimédias. Voir le communiqué complet ici : http://www.businesswire.com/news/home/20180315005811/fr/

Lewis Hamilton featured in the TOMMY HILFIGER Spring 2018 Advertising Campaign as the new men's global brand ambassador. Photographed by Mikael Jansson.

"J'ai toujours admiré l'incroyable endurance de Lewis durant la course, ainsi que son style unique en dehors du circuit, qui parle à la nouvelle génération de mecs de Tommy,” a déclaré Tommy Hilfiger. "Il a bâti son incroyable carrière de pilote de course poussé par la passion, le dévouement et un travail acharné – des valeurs que j'ai incarné en créant ma marque. Nous partageons une histoire avec la Formule 1, et ce partenariat s'appuie sur notre héritage de collaborations avec le monde du sport automobile.”

Les réalisations professionnelles de Lewis Hamilton l'ont intégré dans un groupe d'élite des athlètes mondiaux, et il est considéré comme l'un des plus grands pilotes de Formule 1 de l'histoire. Il détient le record absolu du nombre de pôle positions, du nombre de points accumulés et le plus grand nombre de victoires sur des circuits différents. Il a remporté au moins un Grand Prix au cours de toutes les saisons durant lesquelles il a couru. Lewis Hamilton est connecté à plus de 17 millions de fans grâce à la portée incroyable de ses réseaux sociaux, offrant à son public un aperçu unique des coulisses du monde de la Formule 1 et de sa vie privée.

"Je crois profondément au pouvoir de la mode et de l'innovation pour mettre en valeur l'individualité et rompre avec les conventions, comme Tommy Hilfiger," a déclaré Lewis Hamilton. "Les vêtements de Tommy m'inspirent à être audacieux dans chaque tenue que je porte en dehors des circuits, à exprimer ma créativité et mon style éclectique en toute confiance. Ses évènements expérientiels innovants TOMMYNOW sont uniques, et je suis très heureux de collaborer avec une marque aussi visionnaire.”

La campagne intégrée pour la collection homme a été photographiée par Mikael Jansson au Pocono Raceway, également connu comme le "Tricky Triangle" - le triangle délicat -, en Pennsylvanie, Etats-Unis, et sera lancée mondialement au printemps 2018. Elle comprend des séquences vidéo exclusives, des imprimés, du contenu en ligne et de l'affichage, et sera supportée par des lancements uniques pour le consommateur qui continuent d'injecter la perspective exclusive de la marque dans la culture pop à travers le monde. La campagne TOMMY HILFIGER homme sera menée parallèlement à la campagne de la marque dédiée aux femmes, incarnant l'ambassadrice mondiale de l'enseigne, le top model international Gigi Hadid. Les campagnes ont fusionné lorsque Lewis Hamilton et Gigi Hadid ont pris le volant d'une Mercedes-AMG GT S au Pocono Raceway, pour enregistrer une vidéo de leur premier tour de piste en duo avec une dashcam. La vidéo fut réalisée par Matt Baron et dévoile leur étonnement mutuel à leurs aptitudes de conduite.

La collection printemps 2018 de TOMMY HILFIGER homme célèbre l'amour de Tommy Hilfiger pour les sports automobiles, où la vitesse et l'instantanéité fusionnent avec une touche de nostalgie vintage. La collection, dévoilée lors du TOMMYNOW “DRIVE” durant la Fashion Week de Milan le 25 février, fait un clin d'œil aux équipes de stand de Formule 1, avec l'héritage du vêtement de travail et un accent marqué sur le jean. Les tendances de la rue sont nées des lignes iconiques, des couleurs vives et du graphisme épuré des coureurs de courses. Avec un regard sur la culture automobile américaine classique, le vêtement est réinventé dans une collection répondant aux besoins du rythme rapide de notre style de vie actuel.

L'héritage de la marque TOMMY HILFIGER est étroitement lié à la culture pop et aux icônes des sports. Dans les années 90, Hilfiger fut l'un des premiers créateurs à mêler mode et célébrité. Il est devenu un pionnier de l'industrie en habillant de jeunes artistes comme Aaliyah, Mark Ronson et Usher et en mettant en scène des musiciens comme David Bowie et Beyoncé dans ses campagnes publicitaires. Au cours des dernières années, Tommy Hilfiger a développé des partenariats inspirants avec le champion de tennis international Rafael Nadal, le top model international Gigi Hadid, et le duo de musiciens/producteurs primé The Chainsmokers, reflétant l'ambition de la marque d'élargir sa portée et de se connecter à la nouvelle génération de consommateurs. Tommy Hilfiger partage également une histoire avec la Formule 1, ayant annoncé plus récemment un partenariat stratégique de plusieurs années en tant que partenaire officiel fournisseur de vêtements pour le quadruple champion du monde Mercedes-AMG Petronas Motorsport. La marque avait précédemment sponsorisé l'équipe de Formule 1 Lotus de 1991 à 1994, et fut la première marque extérieure au monde de l'automobile à sponsoriser l'équipe de Formule 1 Ferrari, comprenant les uniformes créés par Hilfiger lui-même en 1998.

À propos de Tommy Hilfiger

Fort d’un portefeuille de marques phares dont TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, Tommy Hilfiger est l’un des groupes de création de vêtements haut-de-gamme les plus renommés du monde. Son activité est centrée sur la création et la commercialisation de vêtements de confection et sportswear de haute qualité pour homme et pour femme, de collections enfant, de jeans, de sous-vêtements (y compris des robes d’intérieur, des vêtements de nuit et des tenues de détente), de chaussures et d’accessoires. Grâce à des accords de licence sélectionnés, le groupe Tommy Hilfiger propose des articles de mode complémentaires, notamment des lunettes, des montres, des parfums, des articles de sport (golf et natation), des chaussettes, des petits accessoires en cuir, des articles pour la maison et des bagages. La gamme de produits TOMMY JEANS se compose de jeans et de chaussures pour homme et femme, d’accessoires et de parfums. Les produits commercialisés sous les marques TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS sont disponibles pour les consommateurs du monde entier grâce à un vaste réseau de détaillants TOMMY HILFIGER et TOMMY JEANS, de boutiques spécialisées et de grands magasins, une sélection de revendeurs en ligne et sur tommy.com.

À propos de PVH Corp.

Avec plus de 135 ans d'histoire, PVH excelle dans le développement de marques et d'entreprises avec un riche patrimoine américain, et fait aujourd'hui partie des plus grandes sociétés de vêtements à l'échelle mondiale. Nous comptons sur 35 000 collaborateurs, répartis dans plus de 40 pays, pour générer un chiffre d'affaires annuel dépassant les 8 milliards de dollars. Notre portefeuille comprend des marques emblématiques telles que CALVIN KLEIN, TOMMY HILFIGER, Van Heusen, IZOD, ARROW, Speedo*, Warner’s et Olga , ainsi que la marque e-commerce de sous-vêtements True & Co. et nous commercialisons un éventail de produits sous ces dénominations, et via d'autres marques sous licence, de renommée nationale et internationale.

*La marque Speedo est sous licence à perpétuité de Speedo International Limited pour l'Amérique du Nord et les Caraïbes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Consultez la version source sur businesswire.com : http://www.businesswire.com/news/home/20180315005811/fr/