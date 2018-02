Haier : adresse ses vœux à ses clients internationaux à l'occasion du Festival du printemps, et encourage les personnes aux bagages culturels hétéroclites à fêter les réunions de famille

À l'approche du Festival du printemps, qui marque également le Nouvel an chinois, c'est la Chine toute entière et les communautés chinoises du monde entier qui baignent dans cette atmosphère festive. Différents pays, aux cultures variées, célébrerons ensemble le festival.

Malgré les différences culturelles et la variété de façons de fêter la nouvelle année, les peuples du monde entier partagent le même attachement à leur famille. En tant que leader mondial de l'électroménager et membre actif du Projet de marques nationales en Chine, Haier a récemment diffusé une série de vidéos pour promouvoir la "culture familiale", dépeignant une famille américaine aimante, une famille française romantique, une famille néo-zélandaise travailleuse et une famille chinoise transfrontalière. Les familles présentées sont issues de différents continents et des deux hémisphères, offrant une perspective unique à l'échelle mondiale à l'occasion du festival.

Les différentes traditions entre les pays donnent des cultures familiales variées. Toutefois, pour les Chinois et les peuples du monde entier, la famille est un repère émotionnel et les "retrouvailles" sont le meilleurs moyens de revigorer les liens familiaux. Haier s'est invité dans le quotidien de chaque famille avec ses technologies connectées, pour répondre à leurs besoins spécifiques, et les accompagner tout au long de leurs souvenirs les plus marquants de l'année.

Pendant ces 33 dernières années, Haier a exploré les attentes des familles dans différents pays, et a façonné sa propre culture familiale à l'échelle mondiale. Sa gamme de six marques, à savoir Haier, Casarte, Leader, GE Appliance, Fisher & Paykel, et AQUA, fournit un vaste éventail de produits répondant à divers scénarios de maison connectée.

En répondant aux attentes variées des clients provenant de cultures et d'horizons différents, Haier a répondu avec succès aux besoins des familles du monde entier en ouvrant une fenêtre sur la culture familiale globale. Avec une vision mondiale et la capacité d'explorer les attentes différenciées de ses clients pour leur donner accès à des modes de vie améliorés, Haier est devenu un chef de file du secteur électroménager et un modèle pour les marques chinoises internationales.

