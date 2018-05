Qrf : Résultats pour le premier trimestre de 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Information réglementée Embargo jusqu'au 09/05/2018 - 18:00h

PREMIER TRIMESTRE 2018

- Au 31 mars 2018, la Juste Valeur totale du portefeuille immobilier s'élève à 282,61 MEUR.

- Réduction de valeur particulière sur les biens loués par H&M, à hauteur de 4,51 MEUR.

- En conséquence, baisse de 1,6% de la Valeur de l'actif net IFRS par action à 23,40 EUR au 31 mars 2018 et baisse de 1,7% de la Valeur de l'actif net EPRA par action à 23,71 EUR.

- Taux d'occupation stable à 97,36% au 31 mars 2018.

- Taux d'endettement de 52,88% au 31 mars 2018.

- Lancement d'un programme de certificats de trésorerie.

- Vente d'un bien non stratégique situé à Sint-Niklaas (Stationsstraat 39) pour un prix de vente net de 675 KEUR en avril 2018.

Taux d'occupation 97,36% Loyers annuels contractuels 16,08 MEUR Répartition du portefeuille 88% (centre-ville) 12% (périphérie)

Juste Valeur du portefeuille immobilier 282,61 MEUR Valeur de l'actif net par action 23,40 EUR (IFRS) 23,71 EUR (EPRA) Taux d'endettement 52,88%

1. Chiffres clés

Chiffres clés par action Nombre d'actions en circulation à la fin d'exercise 5 665 822 5 665 822

Capitalisation boursière (KEUR) 126 914 138 133 La valeur de l'actif net IFRS par action6 (EUR) 23,40 23,78

Chiffres clés consolidés 31/03/2018 31/12/2017 Portefeuille immobilier Juste Valeur des immeubles de placement1 (KEUR) 282 614 287 404 Superficie brute totale (m²) 91 573 91 573 Loyers annuels contractuels2 (KEUR) 16 081 16 025 Valeur locative estimée des biens vacants (KEUR) 437 417 Rendement locatif brut3 5,69% 5,58% Taux d'occupation4 97,36% 97,47% Bilan Fonds propres (hors intérêts minoritaires) (KEUR) 132 567 134 710 Taux d'endettement (Loi SIR)5 52,88% 52,69% Cours de clôture de l'action à la fin d'exercice (EUR) 22,40 24,38 Prime/décote par rapport à la valeur de l'actif net IFRS (fin d'exercice) -4,3% 2,5% La valeur de l'actif net EPRA par action7 (EUR) 23,71 24,12 Prime/décote par rapport à la valeur de l'actif net EPRA (fin d'exercice) -5,5% 1,1%

2. Activités immobilières

2.1. Acquisitions, désinvestissements et autres activités au premier trimestre 2018

Acquisitions et désinvestissements

Il n'y a pas eu d'acquisitions ni de désinvestissements au premier trimestre 2018.

Lancement programme de certificats de trésorerie

Dans le cadre de l'optimisation permanente de la composition et du coût du financement de sa dette, Qrf City Retail a lancé en janvier 2018 un programme de certificats de trésorerie (commercial paper program) avec Belfius Banque dans le rôle du dealer. Qrf a réalisé une première émission pour la somme de 10 MEUR. Les certificats de trésorerie émis sont entièrement couverts par une ligne de crédit dédiée et disponible (back-up line).

« Qrf City Retail jette un regard satisfait sur le lancement du programme de certificats de trésorerie et sur la réalisation d'une première émission de 10 MEUR dans le cadre de ce programme. Les investisseurs ont manifesté un vif intérêt. Le programme de certificats de trésorerie permet à Qrf City Retail de diversifier davantage ses sources de financement. »

- Preben Bruggeman, CFO Qrf City Retail

1 La Juste Valeur (Fair Value) des immeubles de placement = la valeur d'investissement déterminée par un expert immobilier indépendant, déduction faite des frais de mutation. La Juste Valeur correspond à la valeur comptable selon IFRS.

2 Loyers annuels contractuels = les loyers de base indexés tels que déterminés par convention dans les contrats de location avant déduction des gratuités ou autres avantages qui sont octroyés aux locataires.

3 Rendement locatif brut = (Loyers annuels contractuels) / (Juste Valeur des immeubles de placement).

4 Taux d'occupation = (Loyers annuels contractuels) / (Loyers annuels contractuels majorés de la valeur locative estimée des biens vacants).

5 Calculé suivant l'AR du 13 juillet 2014 en exécution de la Loi du 12 mai 2014 relative aux Sociétés immobilières réglementées.

6 La valeur de l'actif net IFRS par action = Net Asset Value de l'actif net par action suivant IFRS.

7 La valeur de l'actif net EPRA par action = Net Asset Value ou valeur de l'actif net par action suivant les Best Practises Recommendations de

EPRA.

2.2. Acquisitions, désinvestissements et autres activités après la clôture du premier trimestre 2018

Désinvestissement le 16 avril 2018 : Sint-Niklaas (Stationsstraat 39)

Le 16 avril 2018, Qrf City Retail a vendu un bien non stratégique situé à Sint-Niklaas (Stationsstraat 39) pour un prix de vente net (après déduction des droits d'enregistrement et des autres frais de mutation) de 675 KEUR. Les locaux n'étaient pas loués. Le prix de vente net du bien était supérieur à la dernière Juste Valeur déterminée par l'expert immobilier indépendant.

Transformation de RIGS SA en FIIS

Le 30 juin 2016, Qrf City Retail a acquis 100% des actions de la société RIGS SA. Le principal actif de cette société est le bien commercial situé à Hasselt (Demerstraat 21-25), loué à H&M et The Sting. Le 6 avril 2018, la société était inscrite sur la liste des fonds d'investissement immobiliers spécialisés auprès du SPF Finances. RIGS SA a donc revêtu le statut de FIIS.

2.3. Évolution du portefeuille immobilier au premier trimestre 2018

La Juste Valeur du portefeuille immobilier atteint 282,61 MEUR au 31 mars 2018 (contre 287,40 MEUR au 31 décembre 2017). Cette baisse de 4,79 MEUR de la Juste Valeur du portefeuille concerne essentiellement les locaux loués par H&M (-4,51 MEUR). Cette réduction de valeur a un impact négative sur les réserves de Qrf City Retail.

Les Loyers annuels contractuels s'élèvent à 16,08 MEUR au 31 mars 2018 (contre 16,03 MEUR au 31 décembre 2017).

Le Rendement locatif brut du portefeuille se monte à 5,69%.

Le Taux d'occupation du portefeuille reste stable à 97,36% au 31 mars 2018 (contre 97,47% au 31 décembre 2017).

3. Bilan

Les Fonds propres (hors intérêts minoritaires) baissent de 1,6% à 132,57 MEUR au 31 mars 2018 (contre 134,71 MEUR au 31 décembre 2017).

Le Taux d'endettement augmente de 52,69% au 31 décembre 2017 à 52,88% au 31 mars 2018.

La Valeur de l'actif net IFRS par action recule de 1,6%, passant de 23,78 EUR au 31 décembre 2017 à 23,40 EUR au 31 mars 2018. Sur la même période, la valeur de l'actif net par action diminue de 1,7%, passant de 24,12 EUR à 23,71 EUR.

4. Perspectives pour 2018

Perspectives H&M - le principal locataire de Qrf City Retail

Ces derniers mois, H&M a publié des annonces selon lesquelles la rentabilité du groupe de mode suédois serait sous pression. Cette évolution propre à H&M affecte le portefeuille immobilier de Qrf City Retail, au sein duquel H&M est le principal locataire au 31 mars 2018. H&M loue cinq sites à Qrf City Retail et représente au total 16,3% des Loyers annuels contractuels.

Dans le portefeuille de Qrf City Retail, H&M a mis fin anticipativement au bail de Sint-Niklaas (Stationsstraat 33). Ce contrat représente 1,3% des Loyers contractuels et prendra fin le 31 août 2018.

Par ailleurs, Qrf City Retail a reçu de H&M une demande de renouvellement de bail pour les complexes de Hasselt (Demerstraat 21-25)8 et Uccle (chaussée d'Alsemberg 767) à des conditions qui, selon Qrf City Retail, ne sont pas conformes au marché ou manquent de clarté. En cas de désaccord quant aux conditions d'une demande valable de renouvellement de bail commercial, la législation sur les baux commerciaux donne au locataire le droit de s'adresser au juge de paix pour obtenir le renouvellement demandé, le cas échéant aux conditions fixées par le juge. Le risque existe que les conditions fixées par le tribunal entraînent une baisse du niveau locatif qui pourrait être à l'origine d'une réduction de valeur sensible du bien concerné.

Perspectives Qrf City Retail 2018

Le commerce de détail, un des secteurs les plus innovants, sera soumis à de profonds changements dans les années qui viennent. Les développements du secteur retail en général et de H&M en particulier en tant que principal locataire, constituent pour Qrf City Retail une source d'incertitude à court et moyen terme. Pour cette raison, Qrf City Retail conserve des perspectives prudentes.

En 2018, Qrf City Retail souhaite poursuivre le désinvestissement d'une partie de son portefeuille pour chercher activement des opportunités dans son portefeuille propre (notamment en exploitant le potentiel de réaménagement) comme sur le marché.

De ce point de vue, Qrf City Retail considère 2018 comme une année de « rebalancing for future growth ».

8 Nous renvoyons au Commentaire 31.1 du Chapitre 11 « Comptes annuels » du Rapport Annuel 2017 pour une explication du litige juridique entre Qrf City Retail et H&M concernant la demande de H&M de prolongation du bail de Hasselt (Demerstraat 21-25).

Réserve à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs auxquels sont liés des risques et incertitudes, parmi lesquels des déclarations au sujet des projets, objectifs, attentes et intentions de Qrf. La société attire l'attention du lecteur sur le fait que ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus et sont subordonnés à d'importantes incertitudes de nature opérationnelle, économique et concurrentielle, sur lesquelles Qrf a peu de prise. Dans l'éventualité où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétiseraient, ou encore si les postulats utilisés devaient s'avérer inexacts, les résultats ultimes pourraient s'écarter considérablement des résultats supposés, attendus, estimés ou extrapolés. Qrf décline par conséquent toute responsabilité en cas d'erreur dans les énoncés prospectifs.

