Qrf : Vente d'un immeuble non stratégique à Sint-Niklaas

QRF CITY RETAIL VEND UN IMMEUBLE NON-STRATEGIQUE A SINT-NIKLAAS

Qrf City Retail, le spécialiste belge de l'immobilier commercial de centre-ville, a finalisé la vente d'un immeuble non-stratégique situé à Sint-Niklaas, 39 Stationsstraat.

L'immeuble n'est pas loué pour l'instant.

Le prix de vente net (après déduction des droits d'enregistrement et autres frais de cession) s'élève au total à 675 KEUR, un chiffre supérieur à la Juste Valeur selon l'estimation la plus récente au moment de la vente.

L'opération s'inscrit dans le cadre de la gestion dynamique du portefeuille immobilier de Qrf City Retail, en vue d'optimiser ce portefeuille au travers d'immeubles situés en des endroits stratégiques. La vente est parfaitement conforme à la vision d'avenir de Qrf City Retail, ciblée sur la vente de biens non-stratégiques en fonction des opportunités afin d'accroître la qualité moyenne du portefeuille et la recherche active d'opportunités au sein de son propre portefeuille et sur le marché.

Réserve à l'égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs auxquels sont liés des risques et incertitudes, parmi lesquels des déclarations au sujet des projets, objectifs, attentes et intentions de Qrf City Retail. La société attire l'attention du lecteur sur le fait que ces énoncés prospectifs impliquent des risques connus et inconnus et sont subordonnés à d'importantes incertitudes de nature opérationnelle, économique et concurrentielle, sur lesquelles Qrf City Retail a peu de prise. Dans l'éventualité où un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se concrétiseraient, ou encore si les postulats utilisés devaient s'avérer inexacts, les résultats ultimes pourraient s'écarter considérablement des résultats supposés, attendus, estimés ou extrapolés. Qrf City Retail décline par conséquent toute responsabilité en cas d'erreur dans les énoncés prospectifs.

Qrf City Retail:

Qrf City Retail est une société immobilière réglementée publique de droit belge (SIR ou BE-REIT), spécialisée dans le secteur de niche de l'immobilier commercial en Belgique et aux Pays-Bas. Elle opère dans l'acquisition, le réaménagement et la mise en location d'immobilier commercial, tout particulièrement dans le segment du commerce de détail urbain situé dans les « Golden Miles », les rues des centres-villes dominantes pour leur zone de chalandise. Au 31 décembre 2017, le portefeuille comporte 52 sites commerciaux, pour une Juste Valeur totale de 287 MEUR.

Qrf City Retail est cotée depuis décembre 2013 sur Euronext Brussel (QRF:BB). Au 31 décembre 2017, la capitalisation boursière atteignait 138 MEUR.

Qrf City Retail a reçu pour son Rapport annuel 2016 le EPRA Gold Award Financial Reporting. EPRA, ou European Public Real Estate Association, est le porte-parole du secteur européen des sociétés immobilières européennes cotées en bourse. EPRA représente 430 milliards EUR d'actifs immobiliers(www.epra.com).

Qrf City Retail est en 2018 le sponsor principal de Retailer of the Year Belgium pour la troisième année consécutive, un prix décerné annuellement par les consommateurs à la Meilleure chaîne de magasins de Belgique. L'année dernière, Standaard Boekhandel a été élu Meilleure chaîne de magasins Qrf de Belgique 2017. Qrf City Retail croit dans le potentiel du magasin physique. Les détaillants consentent des efforts concrets pour améliorer et renouveler leur offre et leur service. En soutenant cette initiative, Qrf City Retail offre à ses clients, les détaillants, une occasion unique de comprendre encore mieux le consommateur.

