KEOPSYS-QUANTEL : en tête du marché SRD grâce à des résultats et perspectives solides

Première publication réussie pour Keopsys-Quantel, qui domine le marché SRD avec un bond de 12,14% à 8,50 euros. Les investisseurs saluent les premiers résultats annuels du spécialiste du laser à usages scientifiques, industriels et médical depuis la fusion entre Keopsys et Quantel réalisée l'an dernier, mais aussi ses perspectives favorables.En 2017, Keopsys-Quantel a enregistré un bénéfice net pro forma en progression de 83% à 4,3 millions d'euros et un bénéfice opérationnel courant de 7,5 millions d'euros, en hausse de 99%. En données pro forma, l'activité des groupes Keopsys et Quantel est prise en compte sur l'ensemble de l'année, a précisé le spécialiste du laser. Le bénéfice opérationnel a bondi de 74% à 6,5 millions d'euros, dépassant le consensus s'élevant à 6,1 millions d'euros."Ceci montre la capacité du nouveau management à rationaliser rapidement le nouveau groupe, ce qui devrait permettre aux marges de rejoindre celles de Keopsys (18%) plus rapidement qu'anticipé", explique Invest Securities.Déjà rendu public, le chiffre d'affaires consolidé pro-forma a atteint 85,1 millions d'euros en hausse de 5,8%.Compte tenu du potentiel de ses marchés et de la dynamique commerciale que connaît Keopsys-Quantel depuis le rapprochement, la direction du groupe a revu en hausse son objectif de croissance 2018 avec en ligne de mire le seuil des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.Parallèlement, le groupe poursuit ses efforts en matière d'intégration et d'organisation suite au rapprochement. Ainsi, une nouvelle organisation est en train de se mettre en place pour mutualiser l'ensemble des fonctions supports au niveau du groupe, réunir les forces commerciales et optimiser l'organisation industrielle sur ses quatre sites."Cette organisation industrielle et la poursuite des synergies doivent permettre d'accompagner la croissance de l'activité et de poursuivre l'amélioration de la rentabilité", a conclu Keopsys-Quantel.