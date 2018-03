QUANTEL: FORTE PROGRESSION DES RESULTATS ANNUELS 2017

QUANTEL / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Les Ulis, le 29/03/2018 - 8h00

FORTE PROGRESSION DES RESULTATS ANNUELS 2017

ACTIVITE DYNAMIQUE PORTEE PAR LE RAPPROCHEMENT KEOPSYS - QUANTEL

PREMIERS EFFETS DES SYNERGIES MISES EN OEUVRE

OBJECTIF D'UN CHIFFRE D'AFFAIRES AU-DESSUS DE 100 MEUR DES 2018

Le Conseil d'administration de Quantel a arrêté le 28 mars 2018 les comptes, préalablement audités, de l'exercice clos au 31/12/2017. Le rapprochement entre Quantel et Keopsys intervenu le 6 octobre 2017 par apport du Groupe Keopsys au Groupe Quantel a été traité selon la méthode comptable de l'acquisition inversée, ce qui signifie que les comptes consolidés au titre de l'exercice 2017 du Groupe Keopsys-Quantel reflètent, sur l'exercice 2017, la comptabilisation de l'acquisition du groupe Quantel par le groupe Keopsys à compter du 6 octobre 2017, date de réalisation de l'apport. Pour une meilleure appréciation de la réalité économique du Groupe Keopsys-Quantel, des comptes pro-forma 2017 et 2016, établis comme si le rapprochement était intervenu le 1er janvier 2016, sont également présentés. Les commentaires qui suivent portent sur les comptes pro-forma. Comptes consolidés réels et pro forma(1) (en MEUR) 2017(2) 2016(3) 2017

pro-forma(2) 2016

pro-forma(3) Variation pro-forma Chiffre d'affaires 37,5 17,2 85,1 80,5 +5,8% Résultat opérationnel courant 5,2 3,1 7,5 3,7 +99% Résultat opérationnel 4,2 3,1 6,5 3,7 +74% Résultat avant impôts 3,8 3,1 5,7 3,3 +75% Résultat net 2,5 2,1 4,3 2,4 +83% (1) Chiffre d'affaires intégrant l'activité des groupes Keopsys et Quantel en année pleine. (2) Données auditées (rapport de certification des commissaires aux comptes en cours d'émission). (3) Chiffres non audités ou revus par les commissaires aux comptes.



Activité 2017 dynamique Sur l'ensemble de l'année 2017, le Groupe Keopsys-Quantel a réalisé un chiffre d'affaires consolidé pro-forma de 85,1MEUR en hausse de 5,8% par rapport à 2016. Cette progression reflète une activité dynamique des pôles Industriel et Scientifique, Médical et Capteurs Lidar. La croissance du chiffre d'affaires intervient après une année 2016 record pour les deux Groupes et en dépit de l'absence des revenus liés à l'appel d'offre livré en Inde en 2016 et d'une activité Défense ralentie par un programme de livraison moins important en 2017 par rapport à l'exercice 2016. Le chiffre d'affaires de la Division Industrielle et Scientifique atteint 32,3 MEUR (+14,5%), avec des ventes soutenues par l'activité en Asie et la montée en capacité de production des Diodes dont le carnet de commandes reste à un niveau élevé. L'activité Capteurs Lidar enregistre une forte accélération en 2017 et dépasse le seuil des 10 MEUR, à 10,7 MEUR de chiffre d'affaires (+18% par rapport à 2016), sous l'effet des investissements importants réalisés par différents clients du Groupe dans le développement des véhicules autonomes. Le chiffre d'affaires de la Division Défense est en recul de 17,7%, à 10,4 MEUR, du fait de la reconnaissance comptable du chiffre d'affaires à l'avancement des contrats rattachés à ce segment. À 31,7 MEUR, les ventes de la Division Médical traduisent notamment la montée en production du nouveau laser Easyret, avec une hausse de 3,9% et de 14,9% hors contrat non récurrent avec l'Inde (2,9 MEUR) en 2016. Résultats en forte hausse Grâce à la hausse de l'activité et à une bonne maîtrise des charges, le résultat opérationnel 2017 pro-forma atteint 6,5 MEUR, en hausse de 74%. Le coût de l'endettement financier varie peu (0,4 MEUR) avec un niveau de dette nette en légère baisse, passant de 10,4 MEUR au 31/12/2016 à 10,0 MEUR au 31/12/2017, ce qui aboutit à un résultat avant impôt de 5,7 MEUR, en hausse de 75%. Le résultat net total s'établit à 4,3 MEUR, en hausse de 83% (après la comptabilisation de 1,4 MEUR d'impôt sur les bénéfices). Objectif de 100 MEUR de chiffre d'affaires dès 2018 Compte-tenu du potentiel de ses marchés et de la dynamique commerciale que connaît le Groupe Keopsys-Quantel depuis le rapprochement, la Direction du Groupe revoit en hausse son objectif de croissance 2018 avec en ligne de mire le seuil des 100 MEUR de chiffre d'affaires. Le Groupe anticipe au cours de l'exercice 2018 une croissance de ses principaux marchés. Au sein de la Division Défense, des avancées commerciales sont prévues, avec un redémarrage de la croissance des ventes sur les contrats existants et l'effet de nouveaux contrats potentiels. Au sein de la Division Capteurs Lidar, une forte croissance est également attendue, notamment par l'anticipation de premières commandes de séries suite au succès des tests pilotes dans le domaine des véhicules autonomes. Enfin, au sein de la Division Médicale, le succès des nouveaux produits de Quantel Medical couplé à l'extension de ses zones de commercialisation, devrait à nouveau dynamiser cette année les ventes de la division. Parallèlement, le Groupe poursuit ses efforts en matière d'intégration et d'organisation postérieure au rapprochement. Ainsi, une nouvelle organisation est en cours de mise en place pour mutualiser l'ensemble des fonctions supports au niveau du Groupe, réunir les forces commerciales et optimiser l'organisation industrielle sur les 4 sites du Groupe. Cette organisation industrielle et la poursuite des synergies doivent permettre d'accompagner la croissance de l'activité et de poursuivre l'amélioration de la rentabilité. Prochaine information : publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2018, le 4 mai 2018, avant Bourse Fondé en 1970, le Groupe Keopsys Quantel s'est imposé au cours des dix dernières années comme l'un des plus grands spécialistes mondiaux de la technologie laser à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense, nouvelles technologies) et médical (ophtalmologie). Réuni depuis octobre 2017 avec le Groupe Keopsys, le Groupe Keopsys Quantel fort de plus de 400 collaborateurs et 85 MEUR de chiffre d'affaires (pro forma 2017) est présent en France, aux USA et au Japon. Les actions de Quantel sont cotées au compartiment C d'Euronext Paris. FR0000038242 - QUA www.quantel.fr Contacts Groupe Keopsys - Quantel

Marc Le Flohic

Président Directeur Général

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@quantel.fr Groupe Keopsys - Quantel

Luc Ardon

Directeur Administratif et Financier

Tel. +33(0) 1 69 29 17 00

info@quantel.fr Calyptus

Mathieu Calleux

Relations Investisseurs

Tel. +33(1) 53 65 37 91

quantel@calyptus.net

