Quantel : Décryptage AOF du palmarès du SRD à la mi-séance - Jeudi 29 mars 2018 La plus forte hausse

(+7,92% à 8,12 euros)Keopsys-Quantel est soutenu par des résultats solides. Le groupe a publié un bénéfice net pro forma en progression de 83% à 4,3 millions d'euros et un bénéfice opérationnel de 7,5 millions d'euros, en hausse de 99%. En données pro forma, l'activité des groupes Keopsys et Quantel est prise en compte sur l'ensemble de l'année, a précisé le spécialiste du laser à usages scientifiques, industriels et médical.