Quantel : objectifs relevés pour 2018

29/03/2018 | 10:01

Le titre Quantel prend 0,4% à 7,6 euros ce mercredi en début de séance. Une petite progression étant donné l'annonce avant séance d'une révision haussière de l'objectif de croissance 2018, le spécialiste de la technologie laser à usage scientifique visant désormais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires.



'Une nouvelle organisation est en cours de mise en place pour mutualiser l'ensemble des fonctions supports au niveau du groupe, réunir les forces commerciales et optimiser l'organisation industrielle sur ses 4 sites', a par ailleurs indiqué Quantel, pour qui 'cette organisation industrielle et la poursuite des synergies doivent permettre d'accompagner la croissance de l'activité et de poursuivre l'amélioration de la rentabilité'.



Au titre de l'exercice clos, le bénéfice net a bondi de 83% par rapport à 2016 à 4,3 millions d'euros. Le bénéfice opérationnel courant a de son côté été multiplié par 2 pour atteindre 7,5 millions.



Enfin, le chiffre d'affaires a augmenté de 5,8% en données pro forma à 85,1 millions d'euros. Cette progression reflète une activité dynamique des pôles Industriel et Scientifique, Médical et Capteurs Lidar.





Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.