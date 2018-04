Quantel : va changer son nom en Lumibird

11/04/2018 | 08:37

Keopsys-Quantel, spécialiste du laser, issu du rapprochement des deux groupes en octobre 2017, indique adopter le nouveau nom de 'Lumibird', pour exprimer sa nouvelle dimension, changement qui sera soumis à l'assemblée générale du 17 mai.



'Le nom Lumibird s'inscrit dans l'univers de la lumière, en se démarquant des codes classiques des sociétés de technologie avec une sonorité douce et poétique. Il véhicule des valeurs de liberté, d'exploration, d'esprit de groupe', explique le PDG Marc Le Flohic.



Lumibird sera la nouvelle dénomination sociale de la société mère contrôlant le groupe, cotée en Bourse (toujours dénommée Quantel à ce jour). Les marques commerciales Keopsys et Quantel continueront d'opérer sur leurs marchés.



