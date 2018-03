Quantum Genomics : Quantum Genomics publie ses résultats financiers annuels

Lancement de NEW-HOPE, essai clinique majeur de phase II aux Etats-Unis

Poursuite des programmes de recherche, dans l'hypertension artérielle et l‘insuffisance cardiaque

Renforcement de la position de trésorerie et de la flexibilité financière

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 – ALQGC), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe brevetée de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, publie ses résultats annuels, arrêtés par le Conseil d'administration lors de sa réunion du 28 mars 2018.

Le rapport financier annuel, incluant les comptes au 31 décembre 2017, le rapport de gestion et le rapport du commissaire aux comptes, est disponible sur le site internet de la société : www.quantum-genomics.com.

Lionel Ségard, Président Directeur Général de Quantum Genomics, déclare :

« L'année 2017 a été marquée par le lancement de l'essai clinique de phase II, NEW-HOPE, faisant suite à la publication des résultats prometteurs de notre étude de phase IIa menée dans l'hypertension artérielle. Cet essai de grande ampleur va nous permettre d'évaluer notre molécule sur 250 patients hypertendus à plus haut risque cardiovasculaire. Mener aux Etats-Unis cette étude majeure nous permet de cibler des patients qui présentent un profil particulièrement sujet à une hypertension artérielle compliquée, voire résistante, indication que nous ciblons prioritairement.

Les résultats financiers de l'exercice reflètent le passage à cette nouvelle étape de développement et la poursuite de nos programmes de recherche. La réussite de notre augmentation de capital au mois de juillet 2017, ainsi que la mise en place d'une ligne de financement flexible au début du mois de mars sécurisent notre plan de développement dans la durée. Quantum Genomics bénéficie désormais d'une flexibilité opérationnelle accrue qui permettra d'asseoir son positionnement d'acteur engagé et innovant, sur un marché qui connaît une nouvelle dynamique depuis quelques mois. »

Un niveau de trésorerie en cohérence avec le plan de marche de Quantum Genomics

Les comptes de l'exercice 2017 reflètent l'intensification des activités de recherche & développement, et en particulier la préparation puis le lancement de l'étude NEW-HOPE. Au 31 décembre 2017, le résultat d'exploitation ressort donc à -10,3 M€ contre -6,2 M€ un an plus tôt. Après comptabilisation du crédit d'impôt recherche pour 1,1 M€, Quantum Genomics enregistre un résultat net de -9,4 M€, contre -5,2 M€ au 1er semestre 2016.

Le cash-flow libre (montant des décaissements nets liés à l'exploitation) s'établit à -7,9 M€ sur la période.

Renforcement de la structure financière par la réalisation d'une augmentation de capital de 8,2 M€

En juillet, Quantum Genomics a levé 8,2 M€ dans le cadre d'un placement privé réalisé en France et aux Etats-Unis, afin de soutenir ses programmes de développement, notamment l'étude NEW-HOPE.

A fin décembre 2017, les capitaux propres s'élèvent à 8,9 M€ et la trésorerie disponible atteint 11,1 M€, contre

11,2 M€ au 31 décembre 2016. La société n'a aucune dette financière.

Renforcement des marges de manœuvre opérationnelles par la mise en place d'une ligne de financement flexible

En mars 2018, la société a mis en place une ligne de financement en fonds propres (Equity line), structurée et garantie par Kepler Cheuvreux, pouvant atteindre le montant maximal de 24 M€1 sur une durée de 3 ans, en 4 tranches. Les 3 dernières tranches, totalisant un montant de 18 M€, seront soumises au vote de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires. Cette opération doit permettre à Quantum Genomics de consolider son plan de développement et d'accroître sa flexibilité opérationnelle.

Hypertension artérielle : une nouvelle phase de développement

Les résultats détaillés de l'étude de Phase IIa ont montré que QGC001, outre sa bonne tolérance, est un antihypertenseur innovant qui agit d'autant mieux que la pression artérielle est plus élevée. Dans la continuité de ces bons résultats, la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé la demande d'Investigational New Drug (IND) de Quantum Genomics pour le lancement de NEW-HOPE, un essai clinique ciblé de phase II aux Etats-Unis dans l'hypertension artérielle, toujours avec le candidat-médicament QGC001. NEW-HOPE, par ailleurs distinguée par le Prix Galien MedStartUp dans la catégorie « Meilleur design innovant d'étude clinique », a débuté mi-novembre 2017. Les recrutements de patients se font à un rythme particulièrement soutenu, en avance sur le calendrier initial.

Par ailleurs, Quantum Genomics a renforcé son portefeuille de brevets sur le programme de combinaisons QGC011 avec l'obtention d'un brevet clé qui protège en Europe, jusqu'en décembre 2032, l'utilisation thérapeutique du candidat-médicament QGC001 en association avec les principaux médicaments antihypertenseurs déjà prescrits sur le marché.

Insuffisance cardiaque : élargissement du profil des patients ciblés

Quantum Genomics a poursuivi tout au long de l'exercice son étude pilote de phase IIa multicentrique dans l'insuffisance cardiaque. Menée dans huit pays d'Europe, cette étude a fait l'objet d'un amendement en début d'année 2018 élargissant le profil des patients ciblés pour simplifier et accélérer le processus de recrutement.

Consolidation de l'équipe de management et du Comité scientifique

Le Docteur Bruno Besse a rejoint la société en qualité de Directeur Médical. Médecin cardiologue attaché à l'Hôpital européen Georges-Pompidou (Paris). Il renforce l'expertise de Quantum Genomics en cardiologie et apporte une expérience de plus de vingt ans acquise au sein des départements Affaires Médicales de grands acteurs de l'industrie pharmaceutique. Les Professeurs Toshiro Fujita puis Frans Leenen ont rejoint le Comité Scientifique de la société, apportant leur expertise mondialement reconnue dans le domaine de l'hypertension artérielle résistante et de l'insuffisance cardiaque.

Eléments financiers résumés au 31 décembre 2017

Données en K€ (normes françaises) 31/12/2017 31/12/2016 Produits (transfert de charges) 25,7 17,1 Charges de personnel (2 456,0) (1 822,1) Autres charges opérationnelles (7 861,3) (4 410,0) Résultat d'exploitation (10 291,9) (6 216,0) Résultat financier (63,3) 27,4 Résultat courant avant impôts (10 355,2) (6 188,6) Résultat exceptionnel (176,0) (10,7) Crédit impôt recherche 1 150,0 957,9 Résultat net (9 381,2) (5 241,4)

Prochains rendez-vous

16-17 avril 2018 : Smallcap Event (Paris)

19 avril 2018 : Communication du plan stratégique à 3 ans

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux en recherche fondamentale et clinique dans les plus grands centres français (INSERM, CNRS, Collège de France, Université Paris-Descartes). Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin Contacts Quantum Genomics Lionel Ségard

Président-Directeur Général

01 85 34 77 77 Marc Karako

Vice-Président Finance - Relation investisseurs

01 85 34 77 75 - marc.karako@quantum-genomics.com So Bang Samuel Beaupain

Communication médias et scientifique

06 88 48 48 02 – samuel@so-bang.fr Nathalie Boumendil

Communication financière

06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr Edison Advisors (U.S.) Tirth Patel

Investor Relations

+1 (646) 653-7035 - tpatel@edisongroup.com 1 Cette opération est mise en œuvre en vertu de la 8ème résolution de l'Assemblée Générale des actionnaires du 8 juin 2017, pour une première tranche de 6 M€. Le solde de l'opération est soumis à l'autorisation de la prochaine Assemblée Générale de la société.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52529-quantum-genomics-cp-ra2017-29032018-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews