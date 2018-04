Quantum Genomics : Quantum Genomics renforce sa gouvernance

Paris, le 9 avril 2018

Dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général

Reconduction de Lionel SEGARD en tant que Président du Conseil d'Administration

Nomination de Jean-Philippe MILON en tant que Directeur Général

Quantum Genomics (Euronext Growth - FR0011648971 – ALQGC), société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments agissant directement sur le cerveau pour traiter des besoins médicaux non satisfaits dans le domaine des maladies cardiovasculaires, renforce sa gouvernance en séparant les fonctions de Président et de Directeur Général. Cette évolution doit permettre à Quantum Genomics de relever ses deux principaux enjeux : l'intensification de ses recherches et la concrétisation de son potentiel commercial.

Pour cela, Lionel SEGARD est reconduit à son poste de Président du Conseil d'Administration, tandis que Jean-Philippe MILON est nommé Directeur Général. Lionel SEGARD, co-fondateur de Quantum Genomics, continuera de s'impliquer dans le développement de la société en apportant sa vision stratégique et son expérience. Le Conseil scientifique continuera de lui rendre compte et il reste également l'un des premiers actionnaires de Quantum Genomics. Jean-Philippe MILON assurera désormais la direction exécutive de la société, dont il était Vice-Président Opérations à temps partiel depuis juin 2013. Avant de rejoindre Quantum Genomics, Jean-Philippe Milon, Docteur en Pharmacie, a notamment été Président du directoire de Bayer France, groupe pharmaceutique très engagé dans le domaine des maladies cardiovasculaires, et membre du comité exécutif monde de Bayer Healthcare en charge des activités de fusion acquisition, licences et business développement.

Lionel SEGARD souligne : « L'expérience de Jean-Philippe dans l'industrie pharmaceutique, et en particulier dans le domaine des maladies cardiovasculaires, est un précieux atout à l'heure où nous abordons de nouvelles étapes de développement. Je suis donc très heureux de lui passer le relais sur les sujets opérationnels et de continuer de travailler à ses côtés pour concrétiser le potentiel commercial de nos candidats-médicaments. En outre, la dissociation des fonctions de Président et de Directeur Général relève des bonnes pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, et constitue un signe de maturité pour Quantum Genomics. »

De son côté, Jean-Philippe MILON a tenu à « remercier le Conseil d'Administration pour la confiance qu'il m'accorde. Je suis ravi de m'impliquer désormais à 100% et aux côtés de Lionel dans le développement de Quantum Genomics qui dispose des atouts nécessaires pour devenir un acteur de référence dans le domaine des maladies cardiovasculaires. Alors que nos programmes de développement se poursuivent, nos discussions avec les groupes pharmaceutiques vont devoir s'intensifier, avec l'objectif de signer un partenariat à horizon 24 mois pour assurer la mise sur le marché de notre nouvelle classe thérapeutique qui constitue un espoir majeur pour des millions de malades dans le monde. »

Ces nominations interviennent alors que la société s'apprête à dévoiler le 19 avril prochain son plan stratégique à 3 ans.

Un tandem complémentaire pour conduire Quantum Genomics dans ses prochaines étapes de développement

Lionel Ségard a exercé les fonctions de Directeur Général d'Inserm-Transfert, la filiale de l'INSERM en charge du transfert technologique, depuis sa création jusqu'en 2006. Il a également créé et présidé la société Inserm Transfert Initiative, société d'investissement dans le domaine de la Santé et participé au financement de sociétés innovantes comme Innate Pharma, Immupharma ou TX Cell.

Lionel Ségard est en outre l'un des fondateurs du Conseil Stratégique pour l'Innovation (secrétaire général de 2003 à 2005).

Jean-Philippe Milon est Docteur en Pharmacie et titulaire d'un MBA de l'ESCP. Il a débuté sa carrière en 1985 chez Yamanouchi Pharmaceutical (aujourd'hui Astellas) avant d'évoluer dans différents postes de ventes et marketing au sein de grands groupes pharmaceutiques, notamment Sandoz, où il a été responsable marketing des départements cardiologie, asthme et métabolisme phosphocalcique. Il a ensuite assuré la Direction Générale de la société de biotechnologie Centocor pour la France, la Belgique et la Suisse. En 1993, il entre chez Bayer Pharma France en tant que Directeur Ventes et Marketing, avant de prendre la Direction Générale du Groupe au Bénélux. Nommé Président du Directoire de Bayer Healthcare France en 2003, il devient ensuite Vice-Président Senior du Marketing Stratégique Monde puis membre du comité exécutif monde de Bayer Healthcare en charge du business development et des activités de fusion acquisition. Il était depuis 2013 Vice-Président Opérations à temps partiel de Quantum Genomics.

Autres rendez-vous

16-17 avril 2018 Smallcap Event (Paris)

19 avril 2018 Communication du plan stratégique à 3 ans

Pour commenter ses orientations stratégiques, Quantum Genomics organisera un webcast en anglais le jeudi 19 avril à 18h00, heure de Paris :



www.digitalvideo.fr/quantumgenomicsapril19th

A propos de Quantum Genomics

Quantum Genomics est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement d'une nouvelle classe de médicaments cardiovasculaires, fondée sur le mécanisme d'inhibition de l'Aminopeptidase A cérébrale (Brain Aminopeptidase A Inhibition ou BAPAI). Seule société au monde à poursuivre cette approche innovante ciblant directement le cerveau, elle s'appuie sur plus de vingt années de travaux en recherche fondamentale et clinique dans les plus grands centres français (INSERM, CNRS, Collège de France, Université Paris-Descartes). Quantum Genomics a ainsi pour objectif de développer des traitements innovants de l'hypertension artérielle compliquée voire résistante (environ 30% des patients sont mal contrôlés ou en échec de traitement), et de l'insuffisance cardiaque (un patient sur deux diagnostiqué meurt dans les cinq ans).

Basée à Paris et New York, la société est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris (FR0011648971 - ALQGC) et inscrite sur le marché américain OTCQX (symbole : QNNTF).

Plus d'informations sur www.quantum-genomics.com , nos comptes Twitter et Linkedin

Contacts

Quantum Genomics Jean-Philippe Milon

Directeur Général

01 85 34 77 77 Marc Karako

Vice-Président Finance - Relation investisseurs

01 85 34 77 75 - marc.karako@quantum-genomics.com So Bang Samuel Beaupain

Relations Presse

06 88 48 48 02 – samuel@so-bang.fr Nathalie Boumendil

Communication financière

06 85 82 41 95 - nathalie@so-bang.fr Edison Advisors (U.S.) Tirth Patel

Investor Relations

+1 (646) 653-7035 - tpatel@edisongroup.com

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52695-alqgc-gouvernance-version-def-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews