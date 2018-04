Quest for Growth : Participations importantes - denominateur

Information réglementée

Communiqué de presse Louvain / 20 avril 2018

Schéma de publication du 20 avril 2018 : communiqué de presse disponible sur www.questforgrowth.com

QUEST FOR GROWTH

Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge

Notification de titres conférant le droit de vote en application de la Loi de 2 mai 2007:

Loi relative à la publicité des participations importantes

Pour toute info complémentaire:

CAPRICORN VENTURE PARTNERS SA M. Marc Pauwels - Fund Administrator

Tél: +32 (0)16 28 41 00

Fax: +32 (0)16 28 41 08 quest@questforgrowth.com

Conformément à l'article 15, § 1 de la Loi de 2 mai 2007, relative à la publicité des participations importantes dans des émetteurs dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé et portant des dispositions diverses, Quest for Growth publie l'information suivante concernant le montant total du capital social et des actions conférant le droit de vote de la société au 17 avril 2018:

Situation au 17 avril 2018

• Montant total du capital social: € 146.458.719,56

• Montant total de titres conférant le droit de vote (le "dénominateur"): 16.774.226 dont: • 16.773.226 actions ordinaires • 750 actions A • 250 actions B



Conformément à la Loi, une notification de participation importante à la Société et à l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA) est obligatoire par toutes personnes physiques ou morales lorsque le pourcentage de droits de vote qu'elle détient atteint ou dépasse une quotité de 5 %, 10%, 15% et tout autre multiple de 5%, du total des droits de vote existants.

Les notifications de participations importantes conformément à la Loi du 2 mai 2007 peuvent être transmises à mpauwels@questforgrowth.com

Cette information est également publiée sur www.questforgrowth.com - info actionnaires - Structure de l'actionnariat

QUEST FOR GROWTH SA

Pricaf, Organisme de Placement Collectif Alternatif Public (OPCA) à capital fixe de droit belge Lei 19 - bte 3, B-3000 Louvain - Tél: +32 (0)16 28 41 00 - Fax: +32 (0)16 28 41 08

www.questforgrowth.comquest@questforgrowth.com