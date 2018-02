Qwamplify : CUSTOM SOLUTIONS - Augmentation de capital réservée aux salariés PEE

Augmentation de capital réservée aux salariés

Aix en Provence, le 23/02/2018

Le Groupe Qwamplify (Custom Solutions ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALSOL) met en œuvre une opération d'augmentation de capital, réservée aux salariés dont les comptes sont consolidés au sein du Groupe.

CADRE DE L'OPERATION

Par délégation de l'Assemblée Générale Mixte du 30 mars 2017 et en vertu de la résolution n° 16 votée lors de cette AG mixte, le Conseil d'administration du 21 février 2018 a choisi de procéder à une augmentation de capital réservée au profit des salariés des sociétés consolidées du Groupe adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise.

Le Groupe Qwamplify souhaite ainsi renforcer le lien existant entre le Groupe et ses collaborateurs en leur offrant la possibilité d'être plus étroitement associés au développement et aux performances du Groupe.

Conformément à la résolution votée, le montant nominal de cette opération ne pourra excéder 109 585 actions pour les salariés adhérents à un plan d'épargne.

Le Conseil d'administration du 21 février 2018 a fixé le prix de souscription à 5,13€, égal à environ 80% de la moyenne des cours de bourse des 20 dernières séances (cours de l'action Custom Solutions sur le marché Euronext Growth). Ce prix est fixe pour toute la durée de la période de souscription.

La période de souscription est ouverte du lundi 26 février au vendredi 16 mars 2018 inclus.

Le montant constaté du capital social de Custom Solutions au 21 février 2018 s'élevant à 5 479 260 € divisé en 5 479 260 actions de 1€ de nominal chacune, en cas de souscription de la totalité des actions offertes, le capital social de Custom Solutions sera porté à 5 588 845€ divisés en 5 588 845 actions de 1€ de nominal chacune.

L'augmentation de capital ne sera réalisée qu'à concurrence des actions effectivement souscrites.

Cette augmentation de capital est ouverte aux sociétés Custom Solutions, Securised Guarantee Promotion (Flexistart), Loyaltic, Advertise Me, Audience + et Adsvisers en France, Italie, Grande-Bretagne, Suède et Finlande, sous réserve de l'obtention d'autorisations locales dans certains pays.

Les actions seront souscrites selon la législation applicable dans les différents pays du périmètre de l'offre, par l'intermédiaire des Plans d'Epargne Entreprise existants.

La création et l'admission des actions nouvelles aux négociations sur le marché d'Euronext Growth Paris (ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALSOL) seront réalisées dès que possible après la constatation de l'augmentation de capital par le Conseil d'administration.

Les actions porteront jouissance à la date du 1er mai 2018 et donneront pour la première fois droit aux dividendes distribués au titre de l'exercice ayant débuté le 1er octobre 2017 et clôturé le 30 septembre 2018.

A propos de Qwamplify (anciennement Custom Solutions)

Qwamplify est un Groupe européen de marketing digital & data au service des grandes marques et e- commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de recrutements sur web (emailing, SEA & SMA) et mobile (via Push notifications), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM (plateformes digitales). Depuis 20 ans, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Nokia, SoLocal, Sony, Coca-Cola, Daxon, Pandora, Hager ou Tinder.

Qualifié d'«Entreprise Innovante» par Bpi France, Le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Aix en Provence, est implanté également à Paris, Bordeaux, Nice et Marseille et, en Europe, en Italie, UK, Finlande et Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2017, un CA de 19,3M€ en croissance de 7,8% avec un REX de 0,250M€. Le Groupe disposait d'une trésorerie nette de 6,7M€ au 30 septembre 2017. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 26,4% du capital.

CONTACTS

Cédric Reny

PDG & fondateur

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

investisseurs@qwamplify.com

Marc Langlet

Directeur Administratif et Financier

Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45

https://www.linkedin.com/in/marc-langlet-1285214/

investisseurs@qwamplify.com

Coté sur Euronext Growth Paris

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALSOL

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France 2017 – 2020.

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Autres communiqués Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-52155-custom-solutions-cp-aka-reservee-aux-salaries-pee-vdef.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews