Qwamplify : QWAMPLIFY - L AG adopte le nouveau nom du Groupe et nomme deux nouveaux administrateurs

COMMUNIQUE DE PRESSE

L'Assemblée Générale adopte le nouveau nom du Groupe

et nomme deux nouveaux administrateurs.

Résultats de l'augmentation de Capital réservée aux salariés.

Aix en Provence, France, le 30 mars 2018, Qwamplify (anciennement Custom Solutions ISIN : FR0010889386 - Mnémonique : ALSOL), acteur majeur en France de solutions marketings digitales Média & data confirme ce jour les décisions votées par l'Assemblée Générale des actionnaires (AG).

Custom Solutions devient Qwamplify.

L'Assemblée Générale du 29 mars a validé l'adoption de la nouvelle dénomination sociale : Qwamplify, comme annoncé le 21 novembre dernier.

Ce nouveau nom vient porter la nouvelle stratégie du Groupe basée sur 3 piliers : Médias, Marketing activation et Data CRM & Mobile.

Renouvellement du conseil d'administration pour accompagner la nouvelle stratégie autour du Média et de la data.

L'Assemblée Générale a également entériné la nomination de deux nouveaux administrateurs suite à l'expiration des mandats de Véronique BEAUMONT et Françoise PERRIOLAT qui ont accompagné le Groupe dans sa transformation digitale au cours des 2 dernières années.

Ainsi :

Laurence Houdeville, 49 ans, actuellement Head of Data Gouvernance pour le Groupe Renault. Elle avait, préalablement, créé ou dirigé des agences spécialisées en contenus digitaux et marketing (Ligaris, Réputation VIP). Elle apportera son expertise autour de la data et des contenus.

Julien Braun, 42 ans, actuellement DG de Rythmone, plateforme Médias adtech après quelques années passées dans le groupe Publicis auprès notamment de Maurice Levy. Il apportera son expertise des Médias digitaux et des plateformes.

Augmentation de capital réservée aux salariés.

Le conseil d'administration du 30 mars 2018 a constaté l'augmentation de capital au profit des salariés des sociétés consolidées du Groupe adhérents à un Plan d'Epargne Entreprise. Ainsi, 22 salariés et mandataires, dont son dirigeant et fondateur Cédric RENY, ont participé à l'opération pour un montant total de 144 322.55€ donnant lieu à la création de 28 135 actions nouvelles, portant ainsi le capital de Qwamplify à 5 507 395€ divisé en 5 507 395 actions de 1€ de nominal chacune.

Les actions seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Growth d'ici le 20 avril 2018, porteront jouissance à compter de cette date et donneront pour la première fois droit aux dividendes distribués au titre de l'exercice ayant débuté le 1er octobre 2017 et clôturé le 30 septembre 2018.

PROCHAIN COMMUNIQUÉ :

Chiffre d'affaires T2 et S1 2018 (à fin mars 2018) : mardi 15 mai 2018, après clôture du marché.

A propos de Qwamplify

Qwamplify est un Groupe européen de marketing médias, digital & data au service des grandes marques et e- commerçants pour développer leurs ventes. Le Groupe propose des solutions digitales de recrutements sur web (emailing, SEA & SMA, coregistration), des solutions promotionnelles innovantes et du CRM (plateformes digitales). Depuis 20 ans, Qwamplify a acquis une solide notoriété auprès de plus de 800 annonceurs, dont : Butagaz, Delonghi, Kärcher, Manitou, Michelin, Nokia, SoLocal, Sony, Coca-Cola, Daxon, Pandora, Hager ou Tinder.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, Le Groupe, coté sur Euronext Growth depuis 2010, dont le siège est à Aix en Provence, est implanté également à Paris, Bordeaux, Nice et Marseille et, en Europe, en Italie, UK, Finlande et Suède. Il a réalisé, sur son dernier exercice, clos à fin septembre 2017, un CA de 19,3M€ en croissance de 7,8% avec un REX de 0,3M€. Le Groupe disposait d'une trésorerie nette de 6,7M€ au 30 septembre 2017. Qwamplify est également le 1er actionnaire de Bilendi avec 26,18% du capital.

CONTACTS

QWAMPLIFY

Cédric Reny

Président Directeur Général

https://fr.linkedin.com/pub/cédric-reny/b7/669/69b

Marc Langlet

Directeur Administratif et Financier

Tél : +33 (0) 6 63 26 80 45

investisseurs@qwamplify.com

Coté sur Euronext Growth Paris

ISIN : FR0010889386 – Mnémonique : ALSOL

Eligible au PEA-PME

Labellisée « Entreprise Innovante » - BPI France

