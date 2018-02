F2i et Raiway ont relevé leur offre sur Persidera-sces

MILAN, 22 février (Reuters) - Le fonds d'infrastructure F2i et le spécialiste des tours de transmission Raiway ont relevé leur offre conjointe sur Persidera, la filiale de services de télédiffusion de Telecom Italia, ont rapporté jeudi deux sources.

Les deux groupes proposaient jusqu'à présent environ 250 millions d'euros pour reprendre la participation majoritaire de Telecom Italia.

Les sources n'ont pas précisé de combien l'offre initiale avait été relevée, mais l'une d'elles a dit que cette nouvelle proposition était encore en deçà des quelque 350 millions d'euros escomptés par l'opérateur télécoms italien.

Le conseil d'administration de Telecom Italia doit se réunir vendredi pour décider s'il accepte ou non l'offre, la seule qu'il ait reçue, a dit mercredi une source proche du dossier. .

Plus tôt dans la journée, Bloomberg avait rapporté que F2i et Rai Way avaient "sensiblement" augmenté leur offre sur Persidera.

Personne n'était disponible pour commenter ces informations. (Stephen Jewkes et Agnieszka Flak, avec Giancarlo Navach Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service français)

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GEDI GRUPPO EDITORIALE SPA -1.50% 0.587 -15.75% TELECOM ITALIA 0.14% 0.7166 -0.12%